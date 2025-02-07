Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

Семьи военнопленных не всегда могут получить информацию о судьбе своих родных. В то же время возникает вопрос, может ли Красный Крест влиять на обмены и действительно ли нарушает принципы нейтралитета.

Об этом и не только говорится в расследовании проекта "Наша справа", которое можно посмотреть в 21:00.

Деятельность МККК

Этот выпуск посвящен деятельности Международного комитета Красного Креста, который должен проверять условия содержания военнопленных и должен убеждаться, что их не подвергают пыткам.

Отметим, что по уставу МККК является нейтральной, беспристрастной и независимой гуманитарной организацией и мы получили от них ответ.

Команда проекта "Наша Справа" пообщалась с представителем МККК Петом Гриффитсо и рассказала истории трех семей, которые борются за судьбу своих родных. Среди тем, которые освещаются в выпуске:

с какими препятствиями сталкиваются родные в борьбе за возвращение близких домой;

почему семьи военнопленных не всегда могут получить информацию о них;

почему МККК не имеет полного доступа к местам содержания украинских военнопленных;

может ли организация влиять на обмены военнопленными.

В расследовании раскрыты не только вопросы деятельности МККК, но и других представительств: Международной федерации Красного Креста, Красного Полумесяца и Российского Красного Креста.

Напомним, 5 февраля Украина вернула домой 150 защитников в рамках обмена военнопленными.

А сегодня в Киеве родные военнопленных вышли на митинг под здание Международного комитета Красного Креста.

Жена пленного в комментарии Новини.LIVE рассказала, что получила подтверждение о плене мужа только через полтора года, и пожаловалась на работу МККК.