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Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

07 лютого 2025 р. 21:00

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08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

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05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

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02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

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08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

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05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Родини військовополонених не завжди можуть отримати інформацію про долю своїх рідних. Водночас постає питання, чи може Червоний Хрест впливати на обміни та чи справді порушує принципи нейтралітету.

Про це і не тільки йдеться в розслідуванні проєкту "Наша справа", яке можна переглянути о 21:00.

Діяльність МКХЧ

Цей випуск присвячений діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста, який має перевіряти умови утримання військовополонених і має пересвідчуватись, що їх не піддають тортурам.

Зазначимо, що за статутом МКЧХ є нейтральною, неупередженою та незалежною гуманітарною організацією, і ми отримали від них відповідь.

Команда проєкту "Наша Справа" поспілкувалася з речником МКЧХ Петом Гріффітсо та розповіла  історії трьох родин, які борються за долю своїх рідних. Серед тем, які висвітлюються у випуску:

  • з якими перешкодами стикаються рідні в боротьбі за повернення близьких додому;
  • чому родини військовополонених не завжди можуть отримати інформацію про них;
  • чому МКЧХ не має повного доступу до місць утримання українських військовополонених;
  • чи може організація впливати на обміни військовополоненими.

У розслідуванні розкрито не лише питання діяльності МКЧХ, а й інших представництв: Міжнародної федерації Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Російського Червоного Хреста.

Нагадаємо, 5 лютого Україна повернула додому 150 захисників в рамках обміну військовополоненими.

А сьогодні у Києві рідні військовополонених вийшли на мітинг під будівлю Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Дружина полоненого у коментарі Новини.LIVE розповіла, що отримала підтвердження про полон чоловіка лише через півтора року, та поскаржилася на роботу МКЧХ.

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22:04 Одесит двічі проігнорував повістку в ТЦК — як покарали

21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:28 Завершилось голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення

21:26 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

21:07 Шахтар представив новачка за 20 млн євро

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13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

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12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

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