Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Родини військовополонених не завжди можуть отримати інформацію про долю своїх рідних. Водночас постає питання, чи може Червоний Хрест впливати на обміни та чи справді порушує принципи нейтралітету.

Про це і не тільки йдеться в розслідуванні проєкту "Наша справа", яке можна переглянути о 21:00.

Діяльність МКХЧ

Цей випуск присвячений діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста, який має перевіряти умови утримання військовополонених і має пересвідчуватись, що їх не піддають тортурам.

Зазначимо, що за статутом МКЧХ є нейтральною, неупередженою та незалежною гуманітарною організацією, і ми отримали від них відповідь.

Команда проєкту "Наша Справа" поспілкувалася з речником МКЧХ Петом Гріффітсо та розповіла історії трьох родин, які борються за долю своїх рідних. Серед тем, які висвітлюються у випуску:

з якими перешкодами стикаються рідні в боротьбі за повернення близьких додому;

чому родини військовополонених не завжди можуть отримати інформацію про них;

чому МКЧХ не має повного доступу до місць утримання українських військовополонених;

чи може організація впливати на обміни військовополоненими.

У розслідуванні розкрито не лише питання діяльності МКЧХ, а й інших представництв: Міжнародної федерації Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Російського Червоного Хреста.

Нагадаємо, 5 лютого Україна повернула додому 150 захисників в рамках обміну військовополоненими.

А сьогодні у Києві рідні військовополонених вийшли на мітинг під будівлю Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Дружина полоненого у коментарі Новини.LIVE розповіла, що отримала підтвердження про полон чоловіка лише через півтора року, та поскаржилася на роботу МКЧХ.