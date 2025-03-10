Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

Команда Новини.LIVE попала в один из крупнейших лагерей для российских военнопленных, куда медиа обычно допускают только раз в месяц. Согласование поездки заняло несколько недель, но в результате съемочная группа смогла увидеть все собственными глазами.

Больше об этом можно увидеть в видео на канале Новини.LIVE.

Что думают о Путине военные РФ

В Украине действует пять лагерей для военнопленных, первые из которых были созданы еще в 2022 году. Последний лагерь открыли лишь несколько месяцев назад.

Так, журналистка Галина Остаповец поделилась со зрителями важной информацией о таких учреждениях.

В видео вы увидите:

как живут те, кого мы готовим на следующие обменные фонды;

чем они занимаются;

о чем говорят;

собираются ли снова возвращаться на войну.

Напомним, что юрист Владимир Пилипенко ответил, будет ли гарантировать конец войны в Украине обмен всех пленных.

Также "Слідство.Інфо" выпустило фильм-расследование об украинской журналистке Виктории Рощину. Женщина летом 2023 года попала в плен РФ, где ее жестоко пытали оккупанты.