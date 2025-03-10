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Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

10 марта 2025 г. 21:00

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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Команда Новини.LIVE попала в один из крупнейших лагерей для российских военнопленных, куда медиа обычно допускают только раз в месяц. Согласование поездки заняло несколько недель, но в результате съемочная группа смогла увидеть все собственными глазами.

Больше об этом можно увидеть в видео на канале Новини.LIVE.

Что думают о Путине военные РФ

В Украине действует пять лагерей для военнопленных, первые из которых были созданы еще в 2022 году. Последний лагерь открыли лишь несколько месяцев назад.

Так, журналистка Галина Остаповец поделилась со зрителями важной информацией о таких учреждениях.

В видео вы увидите:

  • как живут те, кого мы готовим на следующие обменные фонды;
  • чем они занимаются;
  • о чем говорят;
  • собираются ли снова возвращаться на войну.

Напомним, что юрист Владимир Пилипенко ответил, будет ли гарантировать конец войны в Украине обмен всех пленных.

Также "Слідство.Інфо" выпустило фильм-расследование об украинской журналистке Виктории Рощину. Женщина летом 2023 года попала в плен РФ, где ее жестоко пытали оккупанты.

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