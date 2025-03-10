Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Команда Новини.LIVE потрапила до одного з найбільших таборів для російських військовополонених, куди медіа зазвичай допускають лише раз на місяць. Погодження поїздки зайняло кілька тижнів, але в результаті знімальна група змогла побачити все на власні очі.

Більше про це можна побачити у відео на каналі Новини.LIVE.

Що думають про Путіна військові РФ

В Україні діє п’ять таборів для військовополонених, перші з яких були створені ще у 2022 році. Останній табір відкрили лише кілька місяців тому.

Так, журналістка Галина Остаповець поділилася з глядачами важливою інформацією про такі установи.

У відео ви побачите:

як живуть ті, кого ми готуємо на наступні обмінні фонди;

чим вони займаються;

про що говорять;

чи збираються знову повертатися на війну.

Нагадаємо, що юрист Володимир Пилипенко відповів, чи гарантуватиме кінець війни в Україні обмін всіх полонених.

Також "Слідство.Інфо" випустило фільм-розслідування про українську журналістку Вікторію Рощину. Жінка влітку 2023 року потрапила в полон РФ, де її жорстоко катували окупанти.