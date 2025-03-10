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Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

10 березня 2025 р. 21:00

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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

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18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

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17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Text

17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Text

15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

Text

13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2025
Text

22:47 У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

7 березня 2025
Text

22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

Text

18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Text

17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

Команда Новини.LIVE потрапила до одного з найбільших таборів для російських військовополонених, куди медіа зазвичай допускають лише раз на місяць. Погодження поїздки зайняло кілька тижнів, але в результаті знімальна група змогла побачити все на власні очі.

Більше про це можна побачити у відео на каналі Новини.LIVE.

Що думають про Путіна військові РФ

В Україні діє п’ять таборів для військовополонених, перші з яких були створені ще у 2022 році. Останній табір відкрили лише кілька місяців тому.

Так, журналістка Галина Остаповець поділилася з глядачами важливою інформацією про такі установи.   

У відео ви побачите: 

  • як живуть ті, кого ми готуємо на наступні обмінні фонди;
  • чим вони займаються;
  • про що говорять;
  • чи збираються знову повертатися на війну.

Нагадаємо, що юрист Володимир Пилипенко відповів, чи гарантуватиме  кінець війни в Україні обмін всіх полонених.

Також "Слідство.Інфо" випустило фільм-розслідування про українську журналістку Вікторію Рощину. Жінка влітку 2023 року потрапила в полон РФ, де її жорстоко катували окупанти.

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21:56 Рубіо заявив, що Україна повинна поступитися територією

21:55 ДТП з вини військовослужбовця — як покарав одеський суд

21:49 На Україну насуваються дощі — де чекати завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:18 Марко Рубіо прокоментував суперечку Трампа й Зеленського

20:55 Графіки відключень — коли в одеситів буде світло

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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Text

15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

Text

13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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