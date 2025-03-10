Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Команда Новини.LIVE потрапила до одного з найбільших таборів для російських військовополонених, куди медіа зазвичай допускають лише раз на місяць. Погодження поїздки зайняло кілька тижнів, але в результаті знімальна група змогла побачити все на власні очі.
Більше про це можна побачити у відео на каналі Новини.LIVE.
Що думають про Путіна військові РФ
В Україні діє п’ять таборів для військовополонених, перші з яких були створені ще у 2022 році. Останній табір відкрили лише кілька місяців тому.
Так, журналістка Галина Остаповець поділилася з глядачами важливою інформацією про такі установи.
У відео ви побачите:
- як живуть ті, кого ми готуємо на наступні обмінні фонди;
- чим вони займаються;
- про що говорять;
- чи збираються знову повертатися на війну.
Нагадаємо, що юрист Володимир Пилипенко відповів, чи гарантуватиме кінець війни в Україні обмін всіх полонених.
Також "Слідство.Інфо" випустило фільм-розслідування про українську журналістку Вікторію Рощину. Жінка влітку 2023 року потрапила в полон РФ, де її жорстоко катували окупанти.