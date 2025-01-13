Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что в течение октября-ноября прошлого года российские оккупанты запускали по 150 КАБов в сутки. Сейчас это количество уменьшилось до 40-60.

Об этом Владислав Селезнев сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 января.

Использование оккупантами КАБов

Селезнев объяснил, что уменьшение количества является результатом эффективных действий Сил обороны Украины, которые уничтожают склады, арсеналы, базы и оперативные аэродромы с самолетами-носителями КАБов захватчиков.

"Кроме того, враг вынужден передислоцировать свою авиацию дальше от линии боевых действий, что снижает эффективность ударов", — отметил эксперт.

По его словам, несмотря на сокращение количества атак, россияне все еще способны обстреливать Украину КАБами. Он добавил, что важно усиливать давление на инфраструктуру РФ.

Напомним, 13 января российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 78 вражеских целей.

Также Силы обороны нанесли удары по командным пунктам захватчиков в Донецкой области, что ослабляет логистические возможности РФ и снижает их способность проводить операции в регионе.