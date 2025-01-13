Селезньов порівняв використання КАБів у 2024 році та зараз

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що протягом жовтня-листопада минулого року російські окупанти запускали по 150 КАБів за добу. Наразі ця кількість зменшилася до 40-60.

Про це Владислав Селезньов сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 січня.

Використання окупантами КАБів

Селезньов пояснив, що зменшення кількості є результатом ефективних дій Сил оборони України, які знищують склади, арсенали, бази та оперативні аеродроми з літаками-носіями КАБів загарбників.

"Крім того, ворог змушений передислоковувати свою авіацію далі від лінії бойових дій, що знижує ефективність ударів", — зазначив експерт.

За його словами, попри скорочення кількості атак, росіяни все ще здатні обстрілювати Україну КАБами. Він додав, що важливо посилювати тиск на інфраструктуру РФ.

Нагадаємо, 13 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Сили ППО знищили 78 ворожих цілей.

Також Сили оборони завдали удари по командних пунктах загарбників у Донецькій області, що ослаблює логістичні можливості РФ і знижує їх здатність проводити операції в регіоні.