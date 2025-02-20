Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

На днях российский диктатор Путин заявил, что войска РФ якобы пересекли границу на Сумщине и проводят наступление. Однако эта информация не соответствует действительности, вражеская ДРГ пыталась попасть на территорию Украины, но безуспешно.

Об этом сообщил военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в четверг, 20 февраля.

Перешли ли россияне границу на Сумщине

Россияне хотели идти на Сумщину и угрожать и Киевщине, и Харьковщине, но им это не удалось. Сейчас украинские защитники держат позиции. Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась недавно пересечь границу, но о наступлении речь не идет.

"Да, была ДРГ — она уничтожена. Вопрос закрыт и это было не вчера, а Путину доложили и он решил во время переговоров, видимо, заявить, что они уже наступают так активно, что пересекли здесь нашу границу. Они хотели ее пересечь на Сумщине и об этом Главком говорил, что в этом и суть была операции в Курской области — удар был на опережение", — отметил Сазонов.

Напомним, на заявление Путина о пересечении границы отреагировал и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он заявил, что широкомасштабного наступления врага там нет.

В Институте изучения войны сообщили, что российские власти пытаются ограничить информацию о ситуации на Курщине. Причиной является опасение давления на РФ по обмену оккупированных территорий Украины на ее собственную.