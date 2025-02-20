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Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

20 лютого 2025 р. 13:33

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Днями російський диктатор Путін заявив, що війська РФ нібито перетнули кордон на Сумщині та здійснюють наступ. Однак ця інформація не відповідає дійсності, ворожа ДРГ намагалась потрапити на територію України, але безуспішно.

Про це повідомив військовий ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE в четвер, 20 лютого.

Чи перейшли росіяни кордон на Сумщині

Росіяни хотіли йти на Сумщину та погрожувати і Київщині, і Харківщині, але їм це не вдалось. Зараз українські оборонці тримають позиції. Російська диверсійно-розвідувальна група намагалась нещодавно перетнути кордон, але про наступ не йдеться.

"Так, було ДРГ — її знищено. Питання закрите і це було не вчора, а Путіну доповіли і він вирішив під час перемовин, мабуть, заявити, що вони вже наступають так активно, що перетнули тут наш кордон. Вони хотіли його перетнути на Сумщині і про це Главком казав, що в цьому й суть була операції в Курській області — удар був на випередження", — зазначив Сазонов.

Нагадаємо, на заяву Путіна про перетин кордону відреагував й керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він заявив, що широкомасштабного наступу ворога там немає.

В Інституті вивчення війни повідомили, що російська влада намагається обмежити інформацію щодо ситуації на Курщині. Причиною є побоювання тиску на РФ щодо обміну окупованих територій України на її власну.

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