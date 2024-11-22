Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

В Курской области России находятся семь северокорейских генералов. Российские военные теряют способность управлять войсками без четких указаний командиров.

Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 22 ноября.

Ситуация на фронте в Курской области

Сазонов заявил, что удары по штабам оккупантов — это эффективная тактика, ведь влияет на их боеспособность.

"У россиян очень плохо с инициативой, когда нет указаний и нет управления, они немного растеряны", — отметил военный.

По его словам, в Курской области России находится семь северокорейских генералов.

"Но подробностей я не знаю, официальной информации нет, а доверять анонимным источникам, на которые ссылаются западные СМИ — я уже давно не доверяю", — подчеркнул Сазонов.

Напомним, в результате украинских ракетных ударов по территории Курской области был ранен высокопоставленный генерал Северной Кореи.

Ранее мы писали о том, что Северная Корея может развернуть до 100 тысяч военных для помощи России в войне против Украины.