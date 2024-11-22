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Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

22 ноября 2024 г. 12:45

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10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

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08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
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23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

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13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

В Курской области России находятся семь северокорейских генералов. Российские военные теряют способность управлять войсками без четких указаний командиров.

Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 22 ноября.

Ситуация на фронте в Курской области

Сазонов заявил, что удары по штабам оккупантов — это эффективная тактика, ведь влияет на их боеспособность.

"У россиян очень плохо с инициативой, когда нет указаний и нет управления, они немного растеряны", — отметил военный.

По его словам, в Курской области России находится семь северокорейских генералов.

"Но подробностей я не знаю, официальной информации нет, а доверять анонимным источникам, на которые ссылаются западные СМИ — я уже давно не доверяю", — подчеркнул Сазонов.

Напомним, в результате украинских ракетных ударов по территории Курской области был ранен высокопоставленный генерал Северной Кореи.

Ранее мы писали о том, что Северная Корея может развернуть до 100 тысяч военных для помощи России в войне против Украины.

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10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

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08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

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23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

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20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

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19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

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17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

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13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена