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Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

22 листопада 2024 р. 12:45

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08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
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23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

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20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

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19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

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17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

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У Курській області Росії перебувають семеро північнокорейських генералів. Російські військові втрачають здатність управляти військами без чітких вказівок командирів.

Про це повідомив військовий Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 22 листопада.

Ситуація на фронті у Курській області

Сазонов заявив, що удари по штабах окупантів — це ефективна тактика, адже впливає на їхню боєздатність.

"У росіян дуже погано з ініціативою, коли немає вказівок і немає керування, вони трохи розгублені", — зазначив військовий.

За його словами, у Курській області Росії перебуває сім північнокорейських генералів.

"Але подробиць я не знаю, офіційної інформації немає, а довіряти анонімним джерелам, на які посилаються західні ЗМІ — я вже давно не довіряю", — підкреслив Сазонов.

Нагадаємо, внаслідок українських ракетних ударів по території Курської області було поранено високопоставленого генерала Північної Кореї.

Раніше ми писали про те, що Північна Корея може розгорнути до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України.

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