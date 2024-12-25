Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

До 2027 года проверят людей, получивших инвалидность за последние три года из-за МСЭК или ТЦК. За первый год до 80% фиктивных людей с инвалидностью будет точно обнаружено.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил нардеп Руслан Горбенко.

Как будут проверять людей с инвалидностью

По его словам, около 30% людей с инвалидностью могли получить этот статус незаконно. В то же время, большинство фальшивых документов относительно протезов — 75-80% — окажется во время проверок в первый же год.

"В течение двух лет будет поставлена задача как раз проверить тех людей, которые получили в течение последних трех лет эту инвалидность. Если взять процент, я вам сказал, примерно 40 тысяч условно незаконно получили эту инвалидность, то это примерно, если взять исключительно из мужчин, то было 30. процентов", — заявил Горбенко.

Он считает, что специалисты, которые будут входить в экспертные группы, будут понимать, что если у мужчины нет конечности, то его не нужно проверять в течение этих двух лет, а только после войны.

По словам Горбенко, есть случаи, когда якобы потерявшие конечность люди за взятки врачам получают справку, а рентген за них проходят подставные лица. Нардеп считает, что уже в первый год будет выявлено около 80% незаконных люде с инвалидностью.

Напомним, 20 ноября Верховная Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК в Украине. В дальнейшем функции будут выполнять экспертные комиссии, а систему цифровизуют.

В этой связи в 2025 году некоторым из украинцев, имеющих инвалидность, придется пройти повторный осмотр.