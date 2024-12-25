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Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

25 грудня 2024 р. 23:48

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18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

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13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

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13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

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12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

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12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

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10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

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До 2027 року перевірять людей, які отримали інвалідність за останні три роки через МСЕК чи ТЦК. За перший рік до 80% фіктивних людей з інвалідністю буде точно виявлено. 

Про це в етері Вечір.LIVE заявив нардеп Руслан Горбенко.

Як будуть перевіряти людей з інвалідністю

За його словами, близько 30% людей з інвалідністю могли отримати цей статус незаконно. Водночас більшість фальшивих документів щодо протезів — 75-80% — виявиться під час перевірок у перший же рік.

"Протягом двох років буде поставлена задача саме перевірити тих людей, які отримали протягом останніх трьох років цю інвалідність. Якщо взяти відсоток, я вам сказав, приблизно 40 тисяч умовно незаконно отримали цю інвалідність, то це приблизно, якщо взяти виключно з чоловіків, то було 30 відсотків", — заявив Горбенко.

Він вважає, що ті фахівці, які будуть входити в експертні групи, будуть розуміти, що якщо у чоловіка немає кінцівки, то його не треба перевіряти протягом цих двох років, а тільки після війни.

За словами Горбенка, є випадки, коли люди, що нібито втратили кінцівку, через хабарі лікарям отримують довідку, а рентген за них проходять підставні особи. Нардеп вважає, що вже у перший рік буде виявлено приблизно 80% незаконних людей з інвалідністю. 

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада проголосувала за ліквідацію МСЕК в Україні. Надалі функції виконуватимуть експертні комісії, а систему цифровізують.

У зв'язку з цим у 2025 році декому з українців, які мають інвалідність, доведеться пройти повторний огляд. 

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13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

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13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

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12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

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12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

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10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

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