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Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

20 февраля 2025 г. 12:40

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19 февраля 2025
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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

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16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

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Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях наблюдается рост количества штурмовых действий со стороны российских войск. За последние дни, после некоторого затишья, количество атак на фронте со стороны оккупантов значительно возросло, иногда достигая более десяти в сутки.

Об этом Сергей Братчук сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Что происходит на фронте прямо сейчас

Он отметил, что фронт остается динамичным, украинские силы переходят в контратаки, зачищают отдельные населенные пункты, а на следующий день возможны маневры со стороны врага. Поэтому линия боевого столкновения постоянно меняется.

Сергей Братчук подчеркнул, что в режиме онлайн невозможно и не нужно освещать ситуацию на передовой, поскольку это может представлять угрозу для безопасности военных операций и жизни украинских бойцов. По его словам, освобождение населенного пункта еще не означает окончательный контроль над ним - важно закрепиться, завершить зачистку и продвинуться дальше.

"По интенсивности ну, собственно, посмотрите, где враг сегодня пытается все-таки давить и фронт динамичный. Есть контратакующие действия с нашей стороны, переходим в контратаку, зачищаем тот или иной населенный пункт. Возможно с российской стороны происходит то же самое уже на следующий день и передвижение этой линии боевого соприкосновения на этом направлении может быть постоянным. Отсюда и сообщения в том числе. Опять же надо понимать и это должно быть, что в режиме онлайн мы не можем и не должны показывать фронт. Потому что это абсолютно неправильно. Есть безопасность военный операций, это жизнь наших собратьев и нашему обществу не только надо это понять. Не должны бежать кричать вот зашли в населенный пункт, освободили. Его надо еще зачистить, закрепиться, продвинуться дальше. Враг действительно давит, враг вводит те резервы", — рассказал Сергей Братчук.

Он также привел пример российской 15-й мотострелковой бригады, которая, по планам оккупантов, должна была уже вести бои в Покровске. Однако на сегодня эта бригада применяется только на поле боя в районах лесополос и вынуждена действовать в открытых полях, неся значительные потери. Это, по словам представителя УДА, свидетельствует о проблемах врага не только с тактической ситуацией, но и с личным составом.

"В качестве примера 15 мотострелковая бригада РФ это та бригада, которая на Покровском направлении на сегодня уже должна была вести городские бои именно в Покровске. Есть городские бои в Покровске? Нет! Где находится 15 бригада? Она сегодня применяется на поле боя в районе наших лесополос и бегает по полям и несет потери. Потому что соответственно у врага есть проблемы в том числе с личным составом", — пояснил Братчук.

Напомним, глава МВА Андрей Беседин в комментарии Новини.LIVE заявил, что российские войска приблизились к Купянску.

Между тем российский президент Владимир Путин заявил о наступательных действиях на Курщине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2025
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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE