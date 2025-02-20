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Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

20 лютого 2025 р. 12:40

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18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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16:58 Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

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16:03 Синоптик Луценко повідомив, коли чекати потепління в Україні

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Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках спостерігається зростання кількості штурмових дій з боку російських військ. За останні дні, після певного затишшя, кількість атак на фронті з боку окупантів значно зросла, подекуди досягаючи понад десяти за добу.

Про це Сергій Братчук повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Що відбувається на фронті просто зараз

Він зазначив, що фронт залишається динамічним, українські сили переходять у контратаки, зачищають окремі населені пункти, а наступного дня можливі маневри з боку ворога. Через це лінія бойового зіткнення постійно змінюється.

Сергій Братчук наголосив, що в режимі онлайн неможливо і не потрібно висвітлювати ситуацію на передовій, оскільки це може становити загрозу для безпеки військових операцій і життя українських бійців. За його словами, звільнення населеного пункту ще не означає остаточний контроль над ним – важливо закріпитися, завершити зачистку та просунутися далі.

"Щодо інтенсивності ну, власне, подивіться, де ворог сьогодні намагається все-таки тиснути і фронт динамічний. Є контратакувальні дії з нашого боку, переходимо в контратаку, зачищаєм той чи інший населений пункт. Можливо з російського боку відбувається те саме вже наступного дня і пересування цієї лінії бойового зіткнення на цьому напрямку може бути постійним. Звідси і повідомлення в тому числі. Знову таки треба розуміти і це має бути, що в режимі онлайн ми не можемо і не повинні показувати фронт. Тому що це абсолютно є неправильно. Є безпека військовий операцій, це життя наших побратимів і нашому суспільству не лише треба це зрозуміти. Не маємо бігти кричати от зайшли в населений пункт, звільнили. Його треба ще зачистити, закріпитися, просунутися далі. Ворог дійсно тисне, ворог вводить ті резерви", — розповів Сергій Братчук.

Він також навів приклад російської 15-ї мотострілецької бригади, яка, за планами окупантів, мала вже вести бої в Покровську. Однак станом на сьогодні ця бригада застосовується лише на полі бою в районах лісосмуг та змушена діяти у відкритих полях, зазнаючи значних втрат. Це, за словами речника УДА, свідчить про проблеми ворога не лише з тактичною ситуацією, а й з особовим складом.

"Як приклад 15 мотострілкова бригада РФ це та бригада, яка на Покровському напрямку на сьогодні вже мала вести міські бої саме у Покровську. Є міські бої у Покровську? Немає! Де знаходиться 15 бригада? Вона сьогодні застосовується на полі бою в районі наших лісосмуг і бігає по полях і несе втрати. Тому що відповідно у ворога є проблеми у тому числі із особовим складом", — пояснив Братчук. 

Нагадаємо, голова МВА Андрій Беседін у коментарі Новини.LIVE заявив, що російські війська наблизились до Куп'янська

Тим часом російський президент Володимир Путін заявив про наступальні дії на Курщині. 

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12:18 Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

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08:00 Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

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18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

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06:23 Вибори в Україні у 2025 році — ексзамголови ЦВК назвав шанси