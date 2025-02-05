Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

Российские военные увеличили количество атак дронами на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине. Украинские защитники постоянно мониторят границу, чтобы выявлять места запусков БпЛА.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE в среду, 5 февраля.

Удары беспилотниками по прифронтовым городам

Как отметил Демченко, действительно РФ в последнее время начала использовать больше дронов, чем раньше. Однако и Украина постоянно мониторит линию границы, а также передвижения вражеской техники с помощью дронов. Украинские военные ежедневно работают по таким целям.

"За последний период мы видим, что враг нарастил даже свои атаки с помощью беспилотников. Если раньше преобладала артиллерия, то сейчас определенное время назад выровнялась по количественным показателям с беспилотниками, а в отдельные дни даже преобладают (удары БпЛА. — Ред.)", — отметил Демченко.

Напомним, Минобороны запускает проект, который должен нарастить применение дронов в украинской армии. В частности, на линии фронта планируют развернуть полноценные роботизированные подразделения.

К использованию в украинской армии допустили беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES. Это новые дроны, которые были созданы в Украине.