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Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

5 февраля 2025 г. 19:00

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17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

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12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

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11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

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10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

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08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

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Российские военные увеличили количество атак дронами на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине. Украинские защитники постоянно мониторят границу, чтобы выявлять места запусков БпЛА.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE в среду, 5 февраля.

Удары беспилотниками по прифронтовым городам

Как отметил Демченко, действительно РФ в последнее время начала использовать больше дронов, чем раньше. Однако и Украина постоянно мониторит линию границы, а также передвижения вражеской техники с помощью дронов. Украинские военные ежедневно работают по таким целям.

"За последний период мы видим, что враг нарастил даже свои атаки с помощью беспилотников. Если раньше преобладала артиллерия, то сейчас определенное время назад выровнялась по количественным показателям с беспилотниками, а в отдельные дни даже преобладают (удары БпЛА. — Ред.)", — отметил Демченко.

Напомним, Минобороны запускает проект, который должен нарастить применение дронов в украинской армии. В частности, на линии фронта планируют развернуть полноценные роботизированные подразделения.

К использованию в украинской армии допустили беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES. Это новые дроны, которые были созданы в Украине.

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20:00 Командир не принимает рапорт на ВВК — что делать

19:57 Оплата штрафов и парковки в Киеве — сколько поступило в бюджет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:33 Мороз и гололедица — прогноз погоды в Киеве на завтра

19:29 РФ ударила ракетой по многоэтажке на Одесчине — есть погибший

19:22 Львовян предупреждают о непогоде — прогноз погоды на завтра

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

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19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

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17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

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12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

Text

10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Text

08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
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22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

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21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых