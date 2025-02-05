Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

Російські військові збільшили кількість атак дронами на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Українські оборонці постійно моніторять кордон, щоб виявляти місця запусків БпЛА.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE у середу, 5 лютого.

Удари безпілотниками по прифронтових містах

Як зазначив Демченко, дійсно РФ останнім часом почала використовувати більше дронів, ніж раніше. Однак й Україна постійно моніторить лінію кордону, а також пересування ворожої техніки за допомогою дронів. Українські військові щоденно працюють по таких цілях.

"За останній період ми бачимо, що ворог наростив навіть свої атаки за допомогою безпілотників. Якщо раніше переважала артилерія, то зараз певний час назад вирівнялася по кількісних показниках з безпілотниками, а в окремі дні навіть переважають (Удари БпЛА. — Ред.)", — зазначив Демченко.

Нагадаємо, Міноборони запускає проєкт, який має наростити застосування дронів в українській армії. Зокрема, на лінії фронту планують розгорнути повноцінні роботизовані підрозділи.

До використання в українській армії допустили безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES. Це нові дрони, що були створені в Україні.