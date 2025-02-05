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Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

05 лютого 2025 р. 19:00

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19:00 Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

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19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

Text

17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

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12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

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Російські військові збільшили кількість атак дронами на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Українські оборонці постійно моніторять кордон, щоб виявляти місця запусків БпЛА.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE у середу, 5 лютого.

Удари безпілотниками по прифронтових містах

Як зазначив Демченко, дійсно РФ останнім часом почала використовувати більше дронів, ніж раніше. Однак й Україна постійно моніторить лінію кордону, а також пересування ворожої техніки за допомогою дронів. Українські військові щоденно працюють по таких цілях.

"За останній період ми бачимо, що ворог наростив навіть свої атаки за допомогою безпілотників. Якщо раніше переважала артилерія, то зараз певний час назад вирівнялася по кількісних показниках з безпілотниками, а в окремі дні навіть переважають (Удари БпЛА. — Ред.)", — зазначив Демченко.

Нагадаємо, Міноборони запускає проєкт, який має наростити застосування дронів в українській армії. Зокрема, на лінії фронту планують розгорнути повноцінні роботизовані підрозділи.

До використання в українській армії допустили безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES. Це нові дрони, що були створені в Україні.

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19:00 Пакунок малюка — якою буде грошова компенсація у 2025 році

18:47 У Нацполіції назвали кількість терактів проти ТЦК з початку року

18:40 ЗСУ починають використовувати нові дрони ZEUS і HADES

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:28 Вибухи в ТЦК — Коваленко розповів, як РФ "кидає" диверсантів

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12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

Text

10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

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08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

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