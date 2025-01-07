Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

В Херсоне врачи продолжают бороться за жизнь некоторых пострадавших от российской атаки по маршрутке. Некоторые пациенты получили очень тяжелые ранения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников.

Что известно о состоянии пострадавших

Александр Толоконников рассказал, что по состоянию на сейчас количество пострадавших не изменилось. Известно о семи пострадавших и одном погибшем человеке.

Из семи раненых одна женщина получила амбулаторное лечение и уже выписана из больницы домой.

В больнице до сих пор остается пять женщин и один мужчина.

Две женщины в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. У них очень тяжелые ранения. У одной женщины травматическая ампутация конечности", — рассказал чиновник.

Також Толоконников отметил, что маршрутки часто становятся целью для российских войск.

"Маршрутки постоянно под обстрелами, особенно в прибрежной зоне. Этот автобус был атакован ближе к микрорайону "Шуменский" и здесь действительно россияне целенаправленно 100% вылетели на этом дроне, и поймали его. Скорее всего сброс взрывчатки был, правоохранители разбираются, хотя возможно и FPV", — высказался чиновник.

Напомним, в Херсоне днем, 6 января, прозвучали мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что россияне попали дроном в гражданский автобус.