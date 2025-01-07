Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

У Херсоні лікарі продовжують боротися за життя деяких постраждалих від російської атаки по маршрутці. Деякі пацієнти отримали дуже важкі поранення.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Що відомо про стан постраждалих

Олександр Толоконніков розповів, що станом на зараз кількість постраждалих не змінилася. Відомо про сімох постраждалих та одну загиблу людину.

Із семи поранених одна жінка отримала амбулаторне лікування і вже виписана з лікарні додому.

У лікарні досі залишається п'ять жінок і один чоловік.

"Дві жінки у важкому стані, лікарі борються за їх життя. У них дуже важкі поранення. В одної жінки травматична ампутація кінцівки", — розповів посадовець.

Також Толоконніков зазначив, що маршрутки часто стають ціллю для російських військ.

"Маршрутки постійно під обстрілами, особливо в прибережній зоні. Цей автобус був атакований ближче до мікрорайону "Шуменський" і тут дійсно росіяни цілеспрямовано 100% вилетіли на цьому дроні, і вполювали його. Скоріше за все скид вибухівки був, правоохоронці розбираються, хоча можливо і FPV", — висловився чиновник.

Нагадаємо, у Херсоні вдень, 6 січня, пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни влучили дроном в цивільний автобус.