Россияне нападают даже там, где мы не рассчитывали, — военнослужащий ВСУ Егор Олейник

Ситуация на фронте сложная. Бойцов недостаточно, а враг пытается совершать контрнаступления.

Об этом в воскресенье, 28 апреля, в интервью Елене Чабак и проекту "Нескорені" рассказал военнослужащий ВСУ Егор Олейник.

Что говорит военный о ситуации в зоне боевых действий

По словам бойца, ситуация на передовой остается напряженной, а россияне модернизируются.

"Сложно... Не хватает людей. Они (россияне — прим. ред.) совершают нападения, контрнаступления со всех фронтов, даже там, где мы не рассчитывали... Мы сами себе покупаем тепловизоры, обвесы на автомат. Нам вот что штатное выдали — все: четыре магазина дали, броню, каску. Мы, когда на позиции их заходим, видим, что у них на поясе десять магазинов висит. А мы магазины сами себе покупаем", — отметил он.

Рассказывая о своих впечатлениях от пребывания в гражданских местах Киева Егор Олейник сообщил, что его смутило увиденное.

"Я прошелся — увидел, сколько гражданских, как они отдыхают. Вторник, середина недели. Они отдыхают, гуляют... Если они не хотят воевать, то пусть копают вторую и третью линии обороны. Не давайте ни автоматы, ни броню. Вторую и третью линию пусть копают. Пусть в тылу помогают что-то... Пусть отстраивают что-то. Здания, казармы строят... Не прямо их на фронт бросать, если они действительно не хотят, потому что если человек до этого не хотел идти, если его поймали и отправили на войну, то какой смысл будет от него там. Он (призывник — прим. ред.) возьмет бросит позиции и уйдет, скажет: "Я не хочу воевать". И все", — выразил свое мнение защитник Украины.

Что известно о Егоре Олейнике

Когда началась полномасштабная война Егору Олейнику было всего 18, однако он, не колеблясь, встал на защиту своей страны. Через три месяца боевых действий парень потерял ногу, но сейчас уже имеет протез и готовится снова вернуться на фронт.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что последние дни характеризуются активными боевыми действиями и динамичным изменением обстановки в разных секторах фронта. В частности, у врага был временный прорыв на Купянском направлении, но украинским войскам удалось его остановить. Одними из наиболее напряженных направлений остаются Покровское и Курахово, где наши защитники понесли значительные потери.

Также мы сообщали о том, что бойцы Третьей штурмовой уничтожили вражеский окопный РЭБ "Гроза-04М" и показали видео, на котором зафиксирована ликвидация вражеской техники.