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Росіяни нападають навіть там, де ми не розраховували, — військовослужбовець ЗСУ Єгор Олійник

Росіяни нападають навіть там, де ми не розраховували, — військовослужбовець ЗСУ Єгор Олійник

29 квітня 2024 р. 02:50

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02:50 Росіяни нападають навіть там, де ми не розраховували, — військовослужбовець ЗСУ Єгор Олійник

28 квітня 2024
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15:20 Сазонов назвав наслідки, якби захоплення України Росією сталося у перші дні

Text

14:43 У Києві пройшла чергова акція на підтримку українських військовополонених

Text

11:10 Табах озвучив наслідки для Росії, якщо вона нападе на країни НАТО

Text

08:45 Сазонов розповів, проти яких цілей ворога буде застосована зброя від партнерів

27 квітня 2024
Text

17:35 Герасимчук розповіла, скільки українських дітей вкрали росіяни

Text

13:15 Яковенко розповів, чого очікувати від Саміту миру у Швейцарії

26 квітня 2024
Text

18:50 Герасимчук розповіла, навіщо окупанти депортують українських дітей

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Ситуація на фронті складна. Бійців недостатньо, а ворог намагається здійснювати контрнаступи.

Про це в неділю, 28 квітня, в інтерв'ю Олені Чабак та проєкту "Незламні" розповів військовослужбовець ЗСУ Єгор Олійник.

Що каже військовий про ситуацію в зоні бойових дій 

За словами бійця, ситуація на передовій залишається напруженою, а росіяни модернізуються.

"Складно... Не вистачає людей. Вони (росіяни — прім. ред.) здійснюють напади, контрнаступи з усіх фронтів, навіть там, де ми не розраховували... Ми самі собі купляємо тепловізори, обвіси на автомат. Нам оце що штатне видали — все: чотири магазини дали, броню, каску. Ми, коли на позиції їхні заходимо, бачимо, що в них на поясі десять магазинів висить. А в нас ті магазини ми самі собі купляємо", — зазначив він.

Розповідаючи про свої враження від перебування в цивільних місцях Києва Єгор Олійник повідомив, що його збентежило побачене.

"Я пройшовся — побачив, скільки цивільних, як вони відпочивають. Вівторок, середина тижня. Вони відпочивають, гуляють... Якщо вони не хочуть воювати, то хай копають другу та третю лінії оборони. Не давайте ні автомати, ні броню. Другу та третю лінію хай копають. Хай у тилу допомагають. Хай відбудовують щось... Будівлі, казарми будують... Отакого плану щось. Не прямо їх на фронт кидати, якщо вони справді не хочуть, тому що якщо людина до цього не хотіла іти, якщо її піймали й відправили на війну, то який сенс буде від неї там. Він (призовник — прім. ред.) візьме кине позиції і піде собі, скаже: "Я не хочу воювати". І все", — висловив свою думку захисник України.

Що відомо про Єгора Олійника

Коли почалася повномасштабна війна Єгору Олійнику було лише 18, однак він, не вагаючись, став на захист своєї країни. Через три місяці бойових дій хлопець втратив ногу, але зараз вже має протез і готується знову повернутися на фронт.

Нагадаємо, Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що останні дні характеризуються активними бойовими діями та динамічною зміною обстановки в різних секторах фронту. Зокрема, ворог мав тимчасовий прорив на Куп'янському напрямку, але українським військам вдалося його зупинити. Одним із найбільш напружених напрямків залишаються Покровський та Курахівський, де наші захисники зазнали значних втрат.

Також ми повідомляли про те, що бійці Третьої штурмової знищили ворожий окопний РЕБ "Гроза-04М" та показали відео, на якому зафіксовано ліквідацію ворожої техніки.

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01:30 Блокування офіційних чат-ботів у Telegram — у ГУР зробили заяву

00:24 Італія передасть Україні крилаті ракети Storm Shadow, — Грант Шаппс

00:09 У мережі показали супутникові знімки наслідків удару по аеродрому РФ "Кущевськ"

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23:56 Шмигаль розповів, завдяки чому Україні вистачить коштів на пенсії та субсидії

23:47 У Telegram заблокували українські боти для передачі даних Силам оборони, — журналіст

23:46 Як зміниться мобілізація у травні — набирає чинності новий закон

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11:10 Табах озвучив наслідки для Росії, якщо вона нападе на країни НАТО

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08:45 Сазонов розповів, проти яких цілей ворога буде застосована зброя від партнерів

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17:35 Герасимчук розповіла, скільки українських дітей вкрали росіяни

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13:15 Яковенко розповів, чого очікувати від Саміту миру у Швейцарії

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17:44 Українська письменниця розповіла, як у Франції ставляться до війни в Україні