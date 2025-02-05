Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Россия размещает учебные военные базы ближе к границе arrow
Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

5 февраля 2025 г. 10:51

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Text

08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
Text

22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

Text

19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

Text

17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

Text

17:50 Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:25 Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

Text

15:04 Срок возвращения после СОЧ могут продлить, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

Text

10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Text

08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
Text

22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

Text

19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

Text

17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

Text

17:50 Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:25 Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

Text

15:04 Срок возвращения после СОЧ могут продлить, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

Российские войска располагают военные учебные базы ближе к границам Украины. Таким образом они позволяют новобранцам отрабатывать практические навыки непосредственно по настоящим целям, в частности, такими становятся гражданские объекты.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных авиасистем "Ахилес" Олесь Маляревич.

Российские войска отрабатывают навыки непосредственно по мирному населению Украины

Олесь Маляревич заявил, что как Украина, так и Россия сейчас активно развиваются в создании и управлении беспилотниками. Он отметил, что во многих городах все чаще замечают FPV-дроны врагов и объяснил, что этому способствует.

"Оккупанты начали размещать свои учебные базы при территории Украины ближе к городам для того, чтобы они отрабатывали. Потому что работать по военным целям гораздо труднее, чем по гражданским. Новые их пилоты учатся летать", — сказал военный.

Напомним, сегодня, в ночь на 5 февраля, российские войска нанесли удар по Харькову ударными беспилотниками. Также вчера, 4 февраля, в Киеве обнаружили обломки беспилотника.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:13 Более 20 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:12 Не НАТО — Зеленский сказал, что Путин имел другие причины напасть

11:11 На Киевщине обнаружили почти тонну опасных кабачков из Турции

11:00 Помощь в 25% от зарплаты — кто из военных имеет право

Text

10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:48 Корабли врага снова в Черном море — какая опасность

10:42 Сын адвоката из Запорожья умер после того, как попал в ТЦК

10:40 Зеленский грубо высказался о Такере Карлсоне — что сказал

10:19 Минэкономики освободило некоторые люксовые авто от налогов

10:18 Выдержат ли Киевстар, Vodafone и lifecell 10 часов без света

11:13 Более 20 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:12 Не НАТО — Зеленский сказал, что Путин имел другие причины напасть

11:11 На Киевщине обнаружили почти тонну опасных кабачков из Турции

11:00 Помощь в 25% от зарплаты — кто из военных имеет право

10:48 Корабли врага снова в Черном море — какая опасность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:42 Сын адвоката из Запорожья умер после того, как попал в ТЦК

10:40 Зеленский грубо высказался о Такере Карлсоне — что сказал

10:19 Минэкономики освободило некоторые люксовые авто от налогов

10:18 Выдержат ли Киевстар, Vodafone и lifecell 10 часов без света

10:06 Отключения света в Одессе — когда дадут электричество

06:52 Считает помощь США Украине ошибкой — кто такая Кристи Ноэм

06:51 5 стратегий успешного поиска работы в 2025 году

06:40 Новые тарифы в ломбардах Украины — сколько стоит золото в феврале

06:15 Как вырастут тарифы на коммуналку и связь — прогноз на 2025 год

4 февраля 2025

23:33 Уничтожение отеля Бристоль — что писали одесситы в соцсетях

06:40 Новые цены латуни — сколько платят за цветной металл в феврале

06:22 Что происходит на рынке труда и где самые высокие зарплаты

3 февраля 2025
Эксклюзив

14:52 Фильм Мстислава Чернова на кинофестивале Sundance — как это было

06:47 Нападет ли РФ на НАТО — сравнение армий и вооружения

06:40 Цены на алюминий в феврале — новые тарифы на лом в Украине

Text

10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Text

08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
Text

22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

Text

19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

Text

17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

Text

17:50 Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:25 Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

Text

15:04 Срок возвращения после СОЧ могут продлить, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины