Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Российские войска располагают военные учебные базы ближе к границам Украины. Таким образом они позволяют новобранцам отрабатывать практические навыки непосредственно по настоящим целям, в частности, такими становятся гражданские объекты.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных авиасистем "Ахилес" Олесь Маляревич.

Российские войска отрабатывают навыки непосредственно по мирному населению Украины

Олесь Маляревич заявил, что как Украина, так и Россия сейчас активно развиваются в создании и управлении беспилотниками. Он отметил, что во многих городах все чаще замечают FPV-дроны врагов и объяснил, что этому способствует.

"Оккупанты начали размещать свои учебные базы при территории Украины ближе к городам для того, чтобы они отрабатывали. Потому что работать по военным целям гораздо труднее, чем по гражданским. Новые их пилоты учатся летать", — сказал военный.

Напомним, сегодня, в ночь на 5 февраля, российские войска нанесли удар по Харькову ударными беспилотниками. Также вчера, 4 февраля, в Киеве обнаружили обломки беспилотника.