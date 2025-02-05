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Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

05 лютого 2025 р. 10:51

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10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

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08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2025
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22:47 Нагорняк назвав кількість захисних споруд на енергооб'єктах

Text

21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

Text

19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

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15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

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Російські війська розташовують військові навчальні бази ближче до кордонів України. Таким чином вони дозволяють новобранцям відпрацьовувати практичні навички безпосередньо по справжніх цілях, зокрема, такими стають цивільні об'єкти.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав заступник командира 429 окремого полку безпілотних авіасистем "Ахілес" Олесь Маляревич. 

Російські війська відпрацьовують навички безпосередньо по мирному населенню України

Олесь Маляревич заявив, що як Україна, так і Росія наразі активно розвиваються у створенні та керуванні безпілотниками. Він зауважив, що у багатьох містах дедалі частіше помічають FPV-дрони ворогів і пояснив, що цьому сприяє.

"Окупанти почали розміщувати свої навчальні бази при території України ближче до міст для того, щоб вони відпрацьовували. Тому що працювати по військових цілях набагато важче, ніж по цивільних. Нові їх пілоти вчаться літати", — сказав військовий.

Нагадаємо, сьогодні, у ніч проти 5 лютого, російські війська завдали удару по Харкову ударними безпілотниками. Також вчора, 4 лютого, у Києві виявили уламки безпілотника

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11:16 В YouTube Premium тестують нові функції — як можна випробувати

11:13 Понад 20 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:12 Не НАТО — Зеленський каже, що Путін мав інші причини для війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:11 На Київщині виявили майже тонну небезпечних кабачків з Туреччини

11:00 Допомога у 25% від зарплати — хто з військових має право

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22:47 Нагорняк назвав кількість захисних споруд на енергооб'єктах

Text

21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

Text

19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

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17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

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17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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