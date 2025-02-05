Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

Російські війська розташовують військові навчальні бази ближче до кордонів України. Таким чином вони дозволяють новобранцям відпрацьовувати практичні навички безпосередньо по справжніх цілях, зокрема, такими стають цивільні об'єкти.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав заступник командира 429 окремого полку безпілотних авіасистем "Ахілес" Олесь Маляревич.

Російські війська відпрацьовують навички безпосередньо по мирному населенню України

Олесь Маляревич заявив, що як Україна, так і Росія наразі активно розвиваються у створенні та керуванні безпілотниками. Він зауважив, що у багатьох містах дедалі частіше помічають FPV-дрони ворогів і пояснив, що цьому сприяє.

"Окупанти почали розміщувати свої навчальні бази при території України ближче до міст для того, щоб вони відпрацьовували. Тому що працювати по військових цілях набагато важче, ніж по цивільних. Нові їх пілоти вчаться літати", — сказав військовий.

Нагадаємо, сьогодні, у ніч проти 5 лютого, російські війська завдали удару по Харкову ударними безпілотниками. Також вчора, 4 лютого, у Києві виявили уламки безпілотника.