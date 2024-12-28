Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

На территории Российской Федерации, в частности в Казани, функционируют заводы по производству дронов-камикадзе "Shahed". Однако враг применяет тактику рассредоточения производственных мощностей, что затрудняет их поражение.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Россия пытается улучшить логистику, чтобы производить еще больше дронов

Производство дронов происходит на значительных расстояниях между отдельными заводами, а детали могут собираться в сотне километров друг от друга.

"Это означает, что разные детали могут собираться на расстоянии сотен километров. А территория РФ – велика. Поэтому они работают над усовершенствованием логистики", – сказал Юсов.

Кроме того, для поддержки такого производства Россия активно привлекает иностранных работников и студентов. Учитывая, что дроны-камикадзе не являются высокотехнологичным оружием, отладка их производства не требует сверхсложных ресурсов, что облегчает этот процесс для врага.

"Украина тоже прилагает усилия. И мы слышим, как они сбивают наши дроны над своей территорией. Это приятно слышать. Данные хорошие, дальше будет", — сообщил Андрей Юсов.

Относительно уничтожения заводов, производящих дроны и ракеты, используются различные методы. Андрей Юсов отметил, что поражение таких объектов с помощью дальнобойных ракет является одним из возможных путей, однако не единственным. Подходы к выполнению этой задачи могут варьироваться в зависимости от тактической ситуации.

Напомним, в ВСУ подтвердили успешную атаку и ликвидацию состава с беспилотниками в России, в Орловской области. А в Ростовской области недавно удалось взорвать склад с боеприпасами.