Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

На території Російської Федерації, зокрема в Казані, функціонують заводи з виробництва дронів-камікадзе "Shahed". Однак ворог застосовує тактику розосередження виробничих потужностей, що ускладнює їх ураження.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Росія намагається покращити логістику, щоб виробляти ще більше дронів

Виробництво дронів відбувається на значних відстанях між окремими заводами, а деталі можуть збиратися за сотні кілометрів одна від одної.

"Це означає, що різні деталі можуть збиратися на відстані сотень кілометрів. А територія РФ – велика. Тому вони працюють над вдосконаленням логістики", — сказав Юсов.

Крім того, для підтримки такого виробництва Росія активно залучає іноземних працівників і студентів. Враховуючи, що дрони-камікадзе не є високотехнологічною зброєю, налагодження їхнього виробництва не вимагає надскладних ресурсів, що полегшує цей процес для ворога.

"Україна теж докладає зусиль. І ми чуємо, як вони збивають наші дрони над своєю територією. Це приємно чути. Дані хороші, далі буде", — повідомив Андрій Юсов.

Щодо знищення заводів, які виготовляють дрони та ракети, використовуються різні методи. Андрій Юсов зазначив, що ураження таких об'єктів за допомогою далекобійних ракет є одним із можливих шляхів, однак не єдиним. Підходи до виконання цієї задачі можуть варіюватися залежно від тактичної ситуації.

Нагадаємо, в ЗСУ підтвердили успішну атаку та ліквідацію складу з безпілотниками в Росії, у Орловській області. А у Ростовській області нещодавно вдалося підірвати склад з боєприпасами.