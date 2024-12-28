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Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

28 грудня 2024 р. 13:51

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00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
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22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

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21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

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21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

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19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

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19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

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На території Російської Федерації, зокрема в Казані, функціонують заводи з виробництва дронів-камікадзе "Shahed". Однак ворог застосовує тактику розосередження виробничих потужностей, що ускладнює їх ураження.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Росія намагається покращити логістику, щоб виробляти ще більше дронів

Виробництво дронів відбувається на значних відстанях між окремими заводами, а деталі можуть збиратися за сотні кілометрів одна від одної.

"Це означає, що різні деталі можуть збиратися на відстані сотень кілометрів. А територія РФ – велика. Тому вони працюють над вдосконаленням логістики", — сказав Юсов.

Крім того, для підтримки такого виробництва Росія активно залучає іноземних працівників і студентів. Враховуючи, що дрони-камікадзе не є високотехнологічною зброєю, налагодження їхнього виробництва не вимагає надскладних ресурсів, що полегшує цей процес для ворога.

"Україна теж докладає зусиль. І ми чуємо, як вони збивають наші дрони над своєю територією. Це приємно чути. Дані хороші, далі буде", — повідомив Андрій Юсов. 

Щодо знищення заводів, які виготовляють дрони та ракети, використовуються різні методи. Андрій Юсов зазначив, що ураження таких об'єктів за допомогою далекобійних ракет є одним із можливих шляхів, однак не єдиним. Підходи до виконання цієї задачі можуть варіюватися залежно від тактичної ситуації.

Нагадаємо, в ЗСУ підтвердили успішну атаку та ліквідацію складу з безпілотниками в Росії, у Орловській області. А у Ростовській області нещодавно вдалося підірвати склад з боєприпасами. 

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14:59 Вкрав касу прямо на очах — на Одещині затримали грабіжника

14:48 Зеленський відреагував на погрози Фіцо припинити енергопостачання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:38 У ЗСУ показали знищення точки злету російських БпЛА — відео

14:32 В Криму оголосили режим надзвичайної ситуації — в чому причина

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