Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

Российские захватчики фактически захватили город Торецк Донецкой области. Сейчас ВСУ все еще удерживают окраины населенного пункта, но могут оставить позиции.

Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко в эфире Ранок.LIVE.

Ситуация в Торецке на 10 февраля

"Наши Силы обороны удерживают окраины Торецка. Да, действительно там в терриконах на севере — все остальное фактически захвачено. Теперь официально какие стороны: российские или украинские будут что-то признавать или не признавать — объективно мы видим, что фактически город захвачен", — сказал Романенко.

Он отметил, что очень хорошо, что наши войска держатся на этих терриконах, они уничтожают врага. Но, если оценить ситуацию, к сожалению, в ближайшее время они будут вынуждены оставить эти позиции.

"Потому что не хватает ресурса в вооружении, технике и боеприпасах. Большая зависимость на 80% от наших союзников, мы увидели уже как они себя ведут. Мы помним, как они на полгода "помогали" в паузе", — отметил эксперт.

Романенко подытожил, что европейцы это делают, но очень медленно и не заменят в этой помощи американцев. Отметим, что в Генштабе ситуацию в Торецке официально пока не комментировали.

Напомним, воины бригады "Лють" показали, как провели штурм и уничтожили оккупантов в Торецке.

Также стало известно, что на Торецком направлении азовцы взяли в плен эскимоса, который воевал на стороне РФ.