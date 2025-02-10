Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

Російські загарбники фактично захопили місто Торецьк Донецької області. Наразі ЗСУ все ще утримують околиці населеного пункту, але можуть залишити позиції.

Про це розповів ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація в Торецьку на 10 лютого

"Наші Сили оборони утримують околиці Торецька. Так, дійсно там в териконах на півночі — все решта фактично захоплено. Тепер офіційно які сторони: російські чи українські будуть щось визнавати, чи не визнавати — об'єктивно ми бачимо, що фактично місто захоплено", — сказав Романенко.

Він зауважив, що дуже добре, що наші війська тримаються на цих териконах, вони знищують ворога. Але, якщо оцінити ситуацію, на жаль, найближчим часом вони будуть вимушені залишити ці позиції.

"Тому що не вистачає ресурсу в озброєнні, техніці та боєприпасах. Велика залежність на 80% від наших союзників, ми побачили вже як вони себе ведуть. Ми пам'ятаємо, як вони на пів року "допомагали" в паузі", — зазначив експерт.

Романенко підсумував, що європейці це роблять, але дуже повільно і не замінять в цій допомозі американців. Зазначимо, що у Генштабі ситуацію в Торецьку офіційно поки що не коментували.

Нагадаємо, воїни бригади "Лють" показали, як провели штурм та знищили окупантів у Торецьку.

Також стало відомо, що на Торецькому напрямку азовці узяли в полон ескімоса, який воював на боці РФ.