Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

В Украине обсуждают возможность восстановления авиасообщения. Однако в условиях полномасштабной войны для этого надо большое количество систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире Ранок.LIVE в среду, 29 января.

Защита аэропортов при условии открытия

"Для того, чтобы отразить ракетное нападение нужен комплекс Patriot. В Украине сейчас на всю территорию есть восемь таких систем и один SAMP-T — всего девять. То есть на каждый аэропорт надо будет подтянуть по одному комплексу, который дает в целом 70-80% гарантии сбития", — сказал Романенко.

По его словам, "петриоты" работают секторно и имеют некоторые нюансы. Тот комплекс, который прикрывает Киев, не достанет до Борисполя и не сможет закрыть аэропорт, поэтому надо как минимум еще одну систему.

А также еще один надо для прикрытия львовского аэропорта. В таком случае Украина не будет иметь ПВО для защиты других территорий, инфраструктуры и АЭС.

"Зачем нам в таких условиях авиаперелеты. Вместо того, чтобы защитить наши города, которые день и ночь обстреливают россияне — для чего? Для чего оттягивать ЗРК на защиту аэропортов", — добавил Романенко.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Украина имеет "технические возможности" для открытия аэропортов в 2025 году.

А по словам Президента Украины Владимира Зеленского, авиасообщение могут восстановить при условии достаточного количества систем ПВО.