Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине arrow
Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

29 января 2025 г. 13:09

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

Text

13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Text

08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Text

05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
Text

17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

Text

13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

Text

13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Text

08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Text

05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
Text

17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

В Украине обсуждают возможность восстановления авиасообщения. Однако в условиях полномасштабной войны для этого надо большое количество систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире Ранок.LIVE в среду, 29 января.

Защита аэропортов при условии открытия

"Для того, чтобы отразить ракетное нападение нужен комплекс Patriot. В Украине сейчас на всю территорию есть восемь таких систем и один SAMP-T — всего девять. То есть на каждый аэропорт надо будет подтянуть по одному комплексу, который дает в целом 70-80% гарантии сбития", — сказал Романенко.

По его словам, "петриоты" работают секторно и имеют некоторые нюансы. Тот комплекс, который прикрывает Киев, не достанет до Борисполя и не сможет закрыть аэропорт, поэтому надо как минимум еще одну систему.

А также еще один надо для прикрытия львовского аэропорта. В таком случае Украина не будет иметь ПВО для защиты других территорий, инфраструктуры и АЭС.

"Зачем нам в таких условиях авиаперелеты. Вместо того, чтобы защитить наши города, которые день и ночь обстреливают россияне — для чего? Для чего оттягивать ЗРК на защиту аэропортов", — добавил Романенко.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Украина имеет "технические возможности" для открытия аэропортов в 2025 году.

А по словам Президента Украины Владимира Зеленского, авиасообщение могут восстановить при условии достаточного количества систем ПВО.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:15 Зеленский ответил, сколько территорий уже деоккупировала Украина

14:10 Песок в мазуте — РФ продолжает уничтожать черноморское побережье

13:53 Еще одного мэра Львовщины наказали за провал мобилизации — детали

13:52 В Харькове случилась массовая драка — как и кого наказал суд

13:51 Мечта коллекционеров — 5 старых телефонов, которые дорого стоят

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Кличко пожаловался на начальника КГГА — обращение к Зеленскому

13:39 В Харькове почтили память Героев Крут — фоторепортаж

Text

13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

13:35 Много квартир за эту цену — чего хотят большинство владельцев

13:35 Зеленский поддержал риторику Трампа по поводу давления на Путина

14:15 Зеленский ответил, сколько территорий уже деоккупировала Украина

14:10 Песок в мазуте — РФ продолжает уничтожать черноморское побережье

13:53 Еще одного мэра Львовщины наказали за провал мобилизации — детали

13:52 В Харькове случилась массовая драка — как и кого наказал суд

13:51 Мечта коллекционеров — 5 старых телефонов, которые дорого стоят

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Кличко пожаловался на начальника КГГА — обращение к Зеленскому

13:39 В Харькове почтили память Героев Крут — фоторепортаж

13:35 Много квартир за эту цену — чего хотят большинство владельцев

13:35 Зеленский поддержал риторику Трампа по поводу давления на Путина

13:26 Пенсии в Украине без международной помощи — что будет с выплатами

06:40 Обновились тарифы на алюминий — цены на цветной металл в январе

28 января 2025

06:40 Новые цены на лом меди — стоимость цветных металлов в январе

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

05:45 Эти цифры огорчат — какие минимальные пенсии в Украине и ЕС

27 января 2025

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

Text

13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

Text

13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Text

08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Text

05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
Text

17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция