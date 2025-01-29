Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

В Україні обговорюють можливість відновлення авіасполучення. Однак в умовах повномасштабної війни для цього треба велика кількість систем протиповітряної оборони.

Про це заявив авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 29 січня.

Захист аеропортів за умови відкриття

"Для того, щоб відбити ракетний напад потрібний комплекс Patriot. В Україні зараз на всю територію є вісім таких систем та один SAMP-T — загалом дев'ять. Тобто на кожен аеропорт треба буде підтягнути по одному комплексу, який дає загалом 70-80% гарантії збиття", — сказав Романенко.

За його словами, "петріоти" працюють секторно та мають деякі нюанси. Той комплекс, який прикриває Київ, не дістане до Борисполя та не зможе закрити аеропорт, тому треба щонайменше ще одну систему.

А також ще один треба для прикриття львівського аеропорту. У такому випадку Україна не матиме ППО для захисту інших територій, інфраструктури та АЕС.

"Нащо нам в таких умовах авіаперельоти. Замість того, аби захистити наші міста, які день і ніч обстрілюють росіяни — для чого? Для чого відтягувати ЗРК на захист аеропортів", — додав Романенко.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Україна має "технічні можливості" для відкриття аеропортів у 2025 році.

А за словами Президента України Володимира Зеленського, авіасполучення можуть відновити за умови достатньої кількості систем ППО.