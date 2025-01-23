Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте и президент Польши Анджей Дуда в четверг, 23 января, примут участие в панельной дискуссии в Давосе. Она будет касаться войны в Украине.

Встречу будут транслировать Новини.LIVE.

Встреча Рютте и Дуды

Также участие в традиционном Украинском завтраке примут президент Латвии Эдгар Ринквич, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко. Они обсудят актуальный взгляд на трансформации, которые меняют мировой порядок и решающую роль Украины в мире.

Такое мероприятие проводится в Давосе ежегодно с 2005 года. Его целью является внесение Украины в международную повестку дня и объединение лидеров стран.

Ранее во время форума в Давосе Свириденко объяснила украинским партнерам, как российские атаки влияют на мировую повестку. Также она подчеркнула необходимость поддержки Украины.

А глава МИД Андрей Сибига сообщил результаты форума 22 января. По его словам, Украина находится в фокусе.