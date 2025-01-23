Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE arrow
Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

23 січня 2025 р. 08:55

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте та президент Польщі Анджей Дуда у четвер, 23 січня, візьмуть участь у панельній дискусії у Давосі. Вона стосуватиметься війни в Україні.

Зустріч транслюватимуть Новини.LIVE.

Зустріч Рютте і Дуди

Також участь в традиційному Українському сніданку візьмуть президент Латвії Едгар Рінквіч, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо та перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко. Вони обговорять актуальний погляд на трансформації, що змінюють світовий порядок та вирішальну роль України у світі.

Такий захід проводиться у Давосі щорічно з 2005 року. Його метою є внесення України в міжнародний порядок денний та об’єднання лідерів країн. 

Раніше під час форуму в Давосі Свириденко пояснила українським партнерам, як російські атаки впливають на світовий порядок. Також вона наголосила на необхідності підтримки України.

А голова МЗС Андрій Сибіга повідомив результати форуму 22 січня. За його словами, Україна перебуває у фокусі.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:07 Кая Каллас відреагувала на закиди Трампа щодо допомоги Україні

09:59 На Азовмаші загинули двоє чоловіків, — міськрада

09:59 У ВМС повідомили про небезпеку з Чорного моря — що підготувала РФ

09:55 Що буде з НАТО, якщо Україна програє війну — заява Рютте

09:53 Samsung представила гаджет, який конкуруватиме з Apple

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:42 Це не локальний конфлікт — Дуда висловився про війну в Україні

09:41 Північнокорейські війська зазнають шалених втрат — подробиці

09:40 Удар по Запоріжжю — Зеленський закликав до тиску на РФ

09:27 Розмінування Чорного моря — наскільки безпечне судноплавство

09:18 У Давосі розпочався Український сніданок — що це за захід

10:07 Кая Каллас відреагувала на закиди Трампа щодо допомоги Україні

09:59 На Азовмаші загинули двоє чоловіків, — міськрада

09:59 У ВМС повідомили про небезпеку з Чорного моря — що підготувала РФ

09:55 Що буде з НАТО, якщо Україна програє війну — заява Рютте

09:53 Samsung представила гаджет, який конкуруватиме з Apple

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:42 Це не локальний конфлікт — Дуда висловився про війну в Україні

09:41 Північнокорейські війська зазнають шалених втрат — подробиці

09:40 Удар по Запоріжжю — Зеленський закликав до тиску на РФ

09:27 Розмінування Чорного моря — наскільки безпечне судноплавство

09:18 У Давосі розпочався Український сніданок — що це за захід

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала