Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте та президент Польщі Анджей Дуда у четвер, 23 січня, візьмуть участь у панельній дискусії у Давосі. Вона стосуватиметься війни в Україні.

Зустріч транслюватимуть Новини.LIVE.

Зустріч Рютте і Дуди

Також участь в традиційному Українському сніданку візьмуть президент Латвії Едгар Рінквіч, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо та перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко. Вони обговорять актуальний погляд на трансформації, що змінюють світовий порядок та вирішальну роль України у світі.

Такий захід проводиться у Давосі щорічно з 2005 року. Його метою є внесення України в міжнародний порядок денний та об’єднання лідерів країн.

Раніше під час форуму в Давосі Свириденко пояснила українським партнерам, як російські атаки впливають на світовий порядок. Також вона наголосила на необхідності підтримки України.

А голова МЗС Андрій Сибіга повідомив результати форуму 22 січня. За його словами, Україна перебуває у фокусі.