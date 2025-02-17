РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

На Покровском направлении российские войска начали замедлять свои действия. Там они несут очень большие потери, а ВСУ усовершенствовали координацию подразделений и БпЛА..

Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире День.LIVE в понедельник, 17 февраля.

Ситуация возле Покровска Покровска

"Они не входят в сам город, потому что это было бы тяжело для них. И слишком большие потери, но они пытаются при этом город обойти, обрезать каналы, по которым идет снабжение ВСУ, соответствующие цепочки и обескровить украинские войска в этом месте. Для этого им надо с юга обойти город через запад", — сказал военный.

Он пояснил, что село Песчаное как раз расположено на юго-западе, занять которое тоже оккупантам необходимо в рамках выполнения этой задачи. Там постоянно идут бои и меняется ситуация.

По словам Трегубова, именно на том направлении войска РФ начали несколько замедляться и нести особенно большие потери, а украинские войска наоборот — увеличили свою активность.

"Это связано с тем, что украинские войска начали более эффективно применять координацию подразделений и БпЛА. В том числе координацию дронов с пехотой и различных типов беспилотников", — уточнил он.

Спикер объяснил, что это позволило большое количество россиян побеждать качеством: не просто засыпать их пехотой, как это делают они, а найти определенное организационное решение проблемы. Поэтому если это удастся масштабировать на другие участки, это будет очень плохо для врага.

"Россияне не оставят попыток окружить Покровск, выйти на него с разных сторон, прорваться с юга на запад. Они сейчас это делают, потому это остается самым активным направлением на всем театре боевых действий", — добавил Трегубов.

Напомним, в британской разведке назвали приоритеты России на Покровском направлении.

В то же время аналитики Института изучения войны назвали причину замедления наступления россиян вблизи Покровска.