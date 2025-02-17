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РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

17 февраля 2025 г. 15:13

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13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

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11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

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На Покровском направлении российские войска начали замедлять свои действия. Там они несут очень большие потери, а ВСУ усовершенствовали координацию подразделений и БпЛА..

Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире День.LIVE в понедельник, 17 февраля.

Ситуация возле Покровска Покровска

"Они не входят в сам город, потому что это было бы тяжело для них. И слишком большие потери, но они пытаются при этом город обойти, обрезать каналы, по которым идет снабжение ВСУ, соответствующие цепочки и обескровить украинские войска в этом месте. Для этого им надо с юга обойти город через запад", — сказал военный.

Он пояснил, что село Песчаное как раз расположено на юго-западе, занять которое тоже оккупантам необходимо в рамках выполнения этой задачи. Там постоянно идут бои и меняется ситуация.

По словам Трегубова, именно на том направлении войска РФ начали несколько замедляться и нести особенно большие потери, а украинские войска наоборот — увеличили свою активность.

"Это связано с тем, что украинские войска начали более эффективно применять координацию подразделений и БпЛА. В том числе координацию дронов с пехотой и различных типов беспилотников", — уточнил он.

Спикер объяснил, что это позволило большое количество россиян побеждать качеством: не просто засыпать их пехотой, как это делают они, а найти определенное организационное решение проблемы. Поэтому если это удастся масштабировать на другие участки, это будет очень плохо для врага.

"Россияне не оставят попыток окружить Покровск, выйти на него с разных сторон, прорваться с юга на запад. Они сейчас это делают, потому это остается самым активным направлением на всем театре боевых действий", — добавил Трегубов.

Напомним, в британской разведке назвали приоритеты России на Покровском направлении.

В то же время аналитики Института изучения войны назвали причину замедления наступления россиян вблизи Покровска.

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15:45 Компания из Одессы поставляла оборудование для российских баз

15:40 Украинцам выплатят до 2 тыс. гривен — кто получит в феврале

15:36 Неполная отсрочка для учителей — куда жаловаться на действия ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:35 Зеленский анонсировал поездку вместе с Келлогом на фронт

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13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

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13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

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11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

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19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

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