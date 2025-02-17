РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

На Покровському напрямку російські війська почали сповільнювати свої дії. Там вони зазнають дуже великих втрат, а ЗСУ вдосконалили координацію підрозділів та БпЛА.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі День.LIVE у понеділок, 17 лютого.

Ситуація біля По кровська

"Вони не входять в саме місто, бо це було б заважко для них. І завеликі втрати, але вони намагаються при цьому місто обійти, обрізати канали, якими йде постачання ЗСУ, відповідні ланцюжки і знекровити українські війська в цьому місці. Для цього їм треба з півдня обійти місто через захід", — сказав військовий.

Він пояснив, що село Піщане якраз розташоване на південному заході, зайняти яке теж окупантам необхідно в рамках виконання цього завдання. Там постійно тривають бої та змінюється ситуація.

За словами Трегубова, саме на тому напрямку війська РФ почали дещо сповільнюватися і зазнавати особливо великих втрат, а українські війська навпаки — збільшили свою активність.

"Це пов'язано з тим, що українські війська почали більш ефективно застосовувати координацію підрозділів та БпЛА. В тому числі координацію дронів з піхотою та різних типів безпілотників", — уточнив він.

Речник пояснив, що це дозволило велику кількість росіян перемагати якістю: не просто засипати їх піхотою, як це роблять вони, а знайти певне організаційне рішення проблеми. Тому якщо це вдасться масштабувати на інші ділянки, це буде дуже погано для ворога.

"Росіяни не залишать спроб оточити Покровськ, вийти на нього з різних боків, прорватися з півдня на захід. Вони зараз це роблять, тому це залишається найактивнішим напрямком на всьому театрі бойових дій", — додав Трегубов.

Нагадаємо, у британській розвідці назвали пріоритети Росії на Покровському напрямку.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни назвали причину сповільнення наступу росіян поблизу Покровська.