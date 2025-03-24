РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

У россиян постоянно появляются новые модели беспилотников. Враг активно атакует ими на фронте, но сначала испытывает их на границе Черниговщины.

Об этом рассказал оператор БпЛА Амбако "Кобра" Созиашвили в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 24 марта.

Россияне испытывают дроны на Черниговщине

Как отметил военный, у россиян постоянно появляются новые дроны - FPV, разведывательные и с оптоволокном. Они испытывают их на Черниговщине перед тем, как отправить на фронт.

"Они их испытывают здесь, на черниговской границе, а затем отправляют на Луганское, Запорожское и Донецкое направление", — рассказал Созиашвили.

Напомним, россияне в ночь на 24 марта выпустили по украинским городам 99 беспилотников. Украинские силы ПВО сбили большинство из них.

Также мы писали о том, что в ночь на 24 марта россияне нанесли очередной удар по Запорожью. Город атаковали иранскими беспилотниками "шахед".