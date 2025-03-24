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РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

24 марта 2025 г. 9:37

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09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

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17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом испытывает дроны на Черниговщине, — военный

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08:00 Результаты переговоров Украины и США — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025
Text

17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленский и Павел выступили с заявлением — трансляция

Text

16:45 Трамп сделал срочное заявление о войне в Украине — трансляция

Text

13:11 Президент Чехии приехал в Киев — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2025
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У россиян постоянно появляются новые модели беспилотников. Враг активно атакует ими на фронте, но сначала испытывает их на границе Черниговщины.

Об этом рассказал оператор БпЛА Амбако "Кобра" Созиашвили в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 24 марта.

Россияне испытывают дроны на Черниговщине

Как отметил военный, у россиян постоянно появляются новые дроны - FPV, разведывательные и с оптоволокном. Они испытывают их на Черниговщине перед тем, как отправить на фронт.

"Они их испытывают здесь, на черниговской границе, а затем отправляют на Луганское, Запорожское и Донецкое направление", — рассказал Созиашвили.

Напомним, россияне в ночь на 24 марта выпустили по украинским городам 99 беспилотников. Украинские силы ПВО сбили большинство из них.

Также мы писали о том, что в ночь на 24 марта россияне нанесли очередной удар по Запорожью. Город атаковали иранскими беспилотниками "шахед".

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12:20 Землетрясение в Румынии — на Одесчине могли ощущать толчки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 Право членов семьи бойца на 15 млн грн — какие ждут трудности

12:20 Проблемные документы — за что украинцев могут наказать в 2025

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17:50 Заявление Зеленского о миротворцах в Украине — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

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23:59 Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

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