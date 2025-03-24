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РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

24 березня 2025 р. 09:37

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

Text

08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
Text

17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

Text

16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

Text

13:11 Президент Чехії приїхав до Києва — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

У росіян постійно з'являються нові моделі безпілотників. Ворог активно атакує ними на фронті, але спочатку випробовує їх на кордоні Чернігівщини.

Про це розповів оператор БпЛА Амбако "Кобра" Созіашвілі в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 24 березня.

Росіяни випробовують дрони на Чернігівщині

Як зазначив військовий, у росіян постійно з'являються нові дрони — FPV, розвідувальні та з оптоволокном. Вони випробовують їх на Чернігівщині перед тим, як відправити на фронт.

"Вони їх випробовують тут, на чернігівському кордоні, а потім відправляють на Луганський, Запорізький та Донецький напрямок", — розповів Созіашвілі.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 24 березня випустили по українських містах 99 безпілотників. Українські сили ППО збили більшість з них.

Також ми писали про те, що в ніч на 24 березня росіяни завдали чергового удару по Запоріжжю. Місто атакували іранськими безпілотниками "шахед".

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10:35 Ворог вивів кораблі в Чорне море — яка небезпека для Одещини

10:21 Київ витратить понад 87 мільйонів на ремонт пішохідних мостів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:12 Марк Гурман розкрив нові особливості серії iPhone 17 — деталі

10:08 Пільги для дітей війни — що буде з підтримкою найближчим часом

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