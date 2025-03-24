РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

У росіян постійно з'являються нові моделі безпілотників. Ворог активно атакує ними на фронті, але спочатку випробовує їх на кордоні Чернігівщини.

Про це розповів оператор БпЛА Амбако "Кобра" Созіашвілі в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 24 березня.

Росіяни випробовують дрони на Чернігівщині

Як зазначив військовий, у росіян постійно з'являються нові дрони — FPV, розвідувальні та з оптоволокном. Вони випробовують їх на Чернігівщині перед тим, як відправити на фронт.

"Вони їх випробовують тут, на чернігівському кордоні, а потім відправляють на Луганський, Запорізький та Донецький напрямок", — розповів Созіашвілі.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 24 березня випустили по українських містах 99 безпілотників. Українські сили ППО збили більшість з них.

Також ми писали про те, що в ніч на 24 березня росіяни завдали чергового удару по Запоріжжю. Місто атакували іранськими безпілотниками "шахед".