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Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

30 января 2025 г. 12:48

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Украина в 2025 году будет вести переговоры о вступлении в Европейский Союз. Сейчас уже сформированы соответствующие группы, первый этап будет касаться реформы правосудия.

Об этом рассказал народный депутат Валентин Наливайченко в эфире Ранок.LIVE.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

"Переговорные группы сформированы в Украине. Я вхожу не в одну такую группу, как и другие профессионалы, депутаты, дипломаты и чиновники — это огромный отряд людей. И такие переговоры начинаются по поводу членства Украины в ЕС в этом году", — сказал он.

По словам Наливайченко, первый кластер называется "основа" и он касается верховенства права, правовой системы Украины. Надо, чтобы у нас были те же принципы, правила и подходы в законодательстве, как в ЕС.

Параллельно с этим ежедневно и ежемесячно в парламенте разрабатываются и принимаются законопроекты, которые выполняют позиции не только основы, а всего соглашения с ассоциацией ЕС.

Также в правительстве созданы в каждом министерстве заместители по вопросам интеграции Украины в ЕС. Поскольку в Союзе наработаны и уже действуют директивы, регуляции, правила, законодательства и даже достояния, которыми живут 27 стран-членов. Нардеп убежден, что Украина станет 28-м членом ЕС в будущем.

Напомним, министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу пригласили на встречу глав МИД в Париже 12 февраля.

Также мы писали, что ЕС предоставит Украине 35 миллиардов евро финансовой помощи в 2025 году.

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08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:57 Как в гостях — что рассказывают ВПЛ о жизни на новом месте

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей