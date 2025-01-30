Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Україна у 2025 році вестиме переговори про вступ до Європейського Союзу. Наразі вже сформовані відповідні групи, перший етап буде стосуватися реформи правосуддя.

Про це розповів народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі Ранок.LIVE.

Переговори про вступ України до ЄС

"Переговорні групи сформовані в Україні. Я входжу не в одну таку групу, як і інші професіонали, депутати, дипломати й урядовці — це величезний загін людей. І такі переговори розпочинаються по членство України в ЄС у цьому році", — сказав він.

За словами Наливайченка, перший кластер називається "основа" і він стосується верховенства права, правової системи України. Треба, аби у нас були ті самі принципи, правила та підходи в законодавстві, як у ЄС.

Паралельно з цим щодня та щомісяця у парламенті розробляються та ухвалюються законопроєкти, які виконують позиції не тільки основи, а всієї угоди з асоціацією ЄС.

Також в уряді створені в кожному міністерстві заступники з питань інтеграції України до ЄС. Оскільки у Союзі напрацьовані і вже діють директиви, регуляції, правила, законодавства і навіть надбання, якими живуть 27 країн-членів.

Нардеп переконаний, що Україна стане 28-м членом ЄС у майбутньому.

Нагадаємо, міністра закордонних справ України Андрія Сибігу запросили на зустріч голів МЗС у Парижі 12 лютого.

Також ми писали, що ЄС надасть Україні 35 мільярдів євро фінансової допомоги у 2025 році.