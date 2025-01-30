Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС arrow
Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

30 січня 2025 р. 12:48

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Text

11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Text

10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Text

11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Text

10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Україна у 2025 році вестиме переговори про вступ до Європейського Союзу. Наразі вже сформовані відповідні групи, перший етап буде стосуватися реформи правосуддя.

Про це розповів народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі Ранок.LIVE.

Переговори про вступ України до ЄС

"Переговорні групи сформовані в Україні. Я входжу не в одну таку групу, як і інші професіонали, депутати, дипломати й урядовці — це величезний загін людей. І такі переговори розпочинаються по членство України в ЄС у цьому році", — сказав він.

За словами Наливайченка, перший кластер називається "основа" і він стосується верховенства права, правової системи України. Треба, аби у нас були ті самі принципи, правила та підходи в законодавстві, як у ЄС.

Паралельно з цим щодня та щомісяця у парламенті розробляються та ухвалюються законопроєкти, які виконують позиції не тільки основи, а всієї угоди з асоціацією ЄС.

Також в уряді створені в кожному міністерстві заступники з питань інтеграції України до ЄС. Оскільки у Союзі напрацьовані і вже діють директиви, регуляції, правила, законодавства і навіть надбання, якими живуть 27 країн-членів.

Нардеп переконаний, що Україна стане 28-м членом ЄС у майбутньому.

Нагадаємо, міністра закордонних справ України Андрія Сибігу запросили на зустріч голів МЗС у Парижі 12 лютого.

Також ми писали, що ЄС надасть Україні 35 мільярдів євро фінансової допомоги у 2025 році. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:15 На Харківщині посадовці вкрали 20 млн грн на ремонтах доріг

13:10 У Кличка заявили, що команда КМВА не розглядає важливі питання

13:10 РФ може запускати дрони за будь-якої погоди — Плетенчук про атаки

13:09 Мобілізованим ФОПам розширили пільги — що можна не сплачувати

13:03 Допомога від УВКБ ООН — де доступні виплати у 10,8 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 У Львові реформують поліклініку — у Садового розкрили деталі

Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

12:54 Німеччина може надати Україні ще 3 мільярди євро – що відомо

Text

12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

12:37 Проти ліків і вакцини — чому в США не хочуть призначення Кеннеді

13:15 На Харківщині посадовці вкрали 20 млн грн на ремонтах доріг

13:10 У Кличка заявили, що команда КМВА не розглядає важливі питання

13:10 РФ може запускати дрони за будь-якої погоди — Плетенчук про атаки

13:09 Мобілізованим ФОПам розширили пільги — що можна не сплачувати

13:03 Допомога від УВКБ ООН — де доступні виплати у 10,8 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 У Львові реформують поліклініку — у Садового розкрили деталі

12:54 Німеччина може надати Україні ще 3 мільярди євро – що відомо

12:37 Проти ліків і вакцини — чому в США не хочуть призначення Кеннеді

12:34 Чи може сусід забрати вашу неоформлену земельну ділянку

12:31 Воював на боці РФ — на Одещині судитимуть зрадника

06:40 Нові ціни на брухт в Україні — скільки платять за латунь у січні

06:20 Допомога українським біженцям — які є програми та зміни у 2025

06:05 Ліміти на перекази та повторна ВЛК — що зміниться з 1 лютого

29 січня 2025

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

28 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Text

11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Text

10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів