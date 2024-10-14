Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о готовности к переговорам с канцлером Германии Олафом Шольцом. А глава разведки ФРГ Бруно Каль предупредил о возможном нападении России на НАТО.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;
- политтехнолог Олег Постернак;
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
- позывной "Апостол", командир 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубіж" НГУ Петр Кузык;
- журналистка из Вашингтона Карина Орлова.
Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- в Кремле заявили, что Путин готов разговаривать с Шольцом;
- рейды ТЦК в городах Украины;
- глава разведки Германии предупредил, что РФ может напасть на НАТО к 2030 году;
- США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР, — Байден;
- российские командиры поощряют казни украинских военнопленных, — ISW;
- нелегальные терминалы Starlink помогают россиянам продвигаться на фронте, — WP.
Напомним, НАТО начинает двухнедельные ежегодные военные учения по защите стран-участниц. Альянс будет отрабатывать применение ядерного оружия.
Президент США Джо Байден заявил о готовности провести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей.