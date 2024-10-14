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Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

14 октября 2024 г. 17:50

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17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

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16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

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13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

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13:00 Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

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12:41 Заседания "Рамштайн" до выборов в США не будет — нардеп назвал причину

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17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

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17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

Text

16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

Text

13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

13:00 Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:41 Заседания "Рамштайн" до выборов в США не будет — нардеп назвал причину

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11:54 Будут воевать бедные — Доний раскритиковал идею экономического бронирования

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08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о готовности к переговорам с канцлером Германии Олафом Шольцом. А глава разведки ФРГ Бруно Каль предупредил о возможном нападении России на НАТО.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • позывной "Апостол", командир 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубіж" НГУ Петр Кузык;
  • журналистка из Вашингтона Карина Орлова.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • в Кремле заявили, что Путин готов разговаривать с Шольцом;
  • рейды ТЦК в городах Украины;
  • глава разведки Германии предупредил, что РФ может напасть на НАТО к 2030 году;
  • США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР, — Байден;
  • российские командиры поощряют казни украинских военнопленных, — ISW;
  • нелегальные терминалы Starlink помогают россиянам продвигаться на фронте, — WP.

Напомним, НАТО начинает двухнедельные ежегодные военные учения по защите стран-участниц. Альянс будет отрабатывать применение ядерного оружия.

Президент США Джо Байден заявил о готовности провести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей.

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18:51 Гвардейцы бригады "Спартан" остановили штурм россиян в Харьковской области — видео

18:50 Россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителей Херсонщины, есть раненый, — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:47 Львовский блогер уехал за границу после "конфликта" с ТЦК — видео

18:28 Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20

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