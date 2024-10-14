Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про готовність до переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. А очільник розвідки ФРН Бруно Каль попередив про можливий напад Росії на НАТО.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- політтехнолог Олег Постернак;
- експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
- позивний "Апостол", командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро Кузик;
- журналістка з Вашингтону Каріна Орлова.
Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- у Кремлі заявили, що Путін готовий розмовляти з Шольцом;
- рейди ТЦК в містах України;
- глава розвідки Німеччини попередив, що РФ може напасти на НАТО до 2030 року;
- США готові до переговорів з РФ, Китаєм та КНДР, — Байден;
- російські командири заохочують страти українських військовополонених, — ISW;
- нелегальні термінали Starlink допомагають росіянам просуватися на фронті, — WP.
Нагадаємо, НАТО розпочинає двотижневі щорічні військові навчання з захисту країн-учасниць. Альянс відпрацьовуватиме застосування ядерної зброї.
А президент США Джо Байден заявив про готовність провести переговори з Росією, Китаєм та Північною Кореєю.