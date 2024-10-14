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Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

14 жовтня 2024 р. 17:50

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17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

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12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

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17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

Text

16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

13:00 Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

Text

11:54 Воюватимуть бідні — Доній розкритикував ідею економічного бронювання

Text

08:00 "Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про готовність до переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. А очільник розвідки ФРН Бруно Каль попередив про можливий напад Росії на НАТО

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • позивний "Апостол", командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро Кузик;
  • журналістка з Вашингтону Каріна Орлова.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • у Кремлі заявили, що Путін готовий розмовляти з Шольцом;
  • рейди ТЦК в містах України;
  • глава розвідки Німеччини попередив, що РФ може напасти на НАТО до 2030 року;
  • США готові до переговорів з РФ, Китаєм та КНДР, — Байден;
  • російські командири заохочують страти українських військовополонених, — ISW;
  • нелегальні термінали Starlink допомагають росіянам просуватися на фронті, — WP.

Нагадаємо, НАТО розпочинає двотижневі щорічні військові навчання з захисту країн-учасниць. Альянс відпрацьовуватиме застосування ядерної зброї.

А президент США Джо Байден заявив про готовність провести переговори з Росією, Китаєм та Північною Кореєю.

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17:28 Зеленський провів чергову Ставку — про що йшлося на засіданні

17:15 Пільги для дітей УБД — на що мають право студенти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:15 Час діставати теплі речі — яка погода очікує на одеситів у вівторок 15 жовтня

17:06 Окупанти масово скаржаться на погане забезпечення та хвороби, — ЦНС

17:01 У Росії заочно засудили українську журналістку Яніну Соколову — у чому звинувачують

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