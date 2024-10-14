Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про готовність до переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. А очільник розвідки ФРН Бруно Каль попередив про можливий напад Росії на НАТО.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

політтехнолог Олег Постернак;

експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

позивний "Апостол", командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро Кузик;

журналістка з Вашингтону Каріна Орлова.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

у Кремлі заявили, що Путін готовий розмовляти з Шольцом;

рейди ТЦК в містах України;

глава розвідки Німеччини попередив, що РФ може напасти на НАТО до 2030 року;

США готові до переговорів з РФ, Китаєм та КНДР, — Байден;

російські командири заохочують страти українських військовополонених, — ISW;

нелегальні термінали Starlink допомагають росіянам просуватися на фронті, — WP.

Нагадаємо, НАТО розпочинає двотижневі щорічні військові навчання з захисту країн-учасниць. Альянс відпрацьовуватиме застосування ядерної зброї.

А президент США Джо Байден заявив про готовність провести переговори з Росією, Китаєм та Північною Кореєю.