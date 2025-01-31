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Прогнозы не слушаем — что говорят военные о демобилизации

Прогнозы не слушаем — что говорят военные о демобилизации

31 января 2025 г. 11:03

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Командир батальона беспилотных систем 30 отдельной механизированной бригады Андрей "Прокурор" рассказал, если бы сейчас военным сказали, что они могут идти домой, все пошли бы даже босиком. Но у бойцов есть мотивация и они стоят на фронте за своих погибших собратьев.

Об этом "Прокурор" сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Что говорят военные о демобилизации

"Скажут нам: "Мужчины, вы свободны", поверьте, многие берцы здесь оставит и босиком пойдет домой. Но сейчас мы не имеем права отступить", — сказал военный.

Он отметил, что для его подразделения главное — выполнять свою работу здесь и сейчас, а не рассчитывать на прогнозы отдельных лиц. В то же время комбат отметил, что мотивация бойцов чрезвычайно высока, и никто не думает об отступлении.

"Мы очень много потеряли ребят. У нас телефонные книги ... здесь столько несуществующих уже номеров есть, уже никто никогда не возьмет трубку. И нам не позволяет просто совесть развернуться и уйти", — добавил "Прокурор".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил, возможна ли в Украине демобилизация. По его словам, если бы половина армии ушла домой, то в первый день надо было сдаться.

Также нардеп Вениславский заявил, даже если в Украине и будет демобилизация, процесс будет не таким быстрым, как все надеются.

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