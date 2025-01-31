Прогнози не слухаємо — що кажуть військові про демобілізацію

Командир батальйону безпілотних систем 30 окремої механізованої бригади Андрій "Прокурор" розповів, якби зараз військовим сказали, що вони можуть йти додому, усі пішли б навіть босоніж. Але у бійців є мотивація і вони стоять на фронті за своїх загиблих побратимів.

Про це "Прокурор" повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Що кажуть військові про демобілізацію

"Скажуть нам: "Чоловіки, ви вільні", повірте, багато хто берці тут залишить і босоніж піде додому. Але зараз ми не маємо права відступити", — сказав військовий.

Він зазначив, що для його підрозділу головне — виконувати свою роботу тут і зараз, а не розраховувати на прогнози окремих осіб. Водночас комбат наголосив, що мотивація бійців надзвичайно висока, і ніхто не думає про відступ.

"Ми дуже багато втратили хлопців. У нас телефонні книги...тут стільки неіснуючих вже номерів є, вже ніхто ніколи не візьме слухавку. І нам не дозволяє просто совість розвернутися і піти", — додав "Прокурор".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів, чи можлива в Україні демобілізація. За його словами, якби половина армії пішла додому, то у перший день треба було здатися.

Також нардеп Веніславський заявив, навіть, якщо в Україні і буде демобілізація, процес буде не таким швидким, як усі сподіваються.