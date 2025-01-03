Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

В Чернигове в результате атаки РФ погиб пенсионер, еще четыре человека — ранены. Россияне выпустили по городу ракеты "Искандер".

Об этом сообщил советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 3 января.

Последствия обстрела Чернигова

Как отметил Подорван, поисково-спасательная операция до сих пор продолжается. Уже предварительно известно, чем именно ударил враг.

"У нас между 16 и 17 часами был групповой ракетный удар по городу Чернигову. Уже предварительно известно, что это были три баллистические ракеты "Искандер". К сожалению, один человек погиб, это 72-летний мужчина. Еще четыре человека имеют ранения различной степени тяжести. Один человек госпитализирован", — отметил Подорван.

Сейчас соответствующие службы собирают заявления от людей. В городе оценивают размеры и масштабы разрушений.

"Два дома очень сильно повреждены. Еще в около 10 домах повреждены крыши, окна, двери и так далее", — сообщил советник начальника ОВА.

Напомним, оккупанты вечером 3 января обстреляли Чернигов. По городу нанесли групповой ракетный удар. Вследствие этого есть разрушения.

Россияне также совершили полтора десятка атак на Днепропетровскую область с применением дронов-камикадзе и артиллерии. Под ударом оказались Синельниково, Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.