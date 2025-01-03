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Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

03 січня 2025 р. 21:39

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18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

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12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

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11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

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У Чернігові внаслідок атаки РФ загинув пенсіонер, ще четверо людей — поранені. Росіяни випустили по місту ракети "Іскандер".

Про це повідомив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 3 січня.

Наслідки обстрілу Чернігова

Як зазначив Подорван, пошуково-рятувальна операція досі триває. Вже попередньо відомо, чим саме вдарив ворог.

"В нас між 16 та 17 годинами був груповий ракетний удар по місту Чернігову. Вже попередньо відомо, що це були три балістичні ракети "Іскандер". На жаль, одна людина загинула, це 72-річний чоловік. Ще четверо людей мають поранення різних степенів. Одна людина госпіталізована", — зазначив Подорван.

Наразі відповідні служби збирають заяви від людей. У місті оцінюють розміри та масштаби руйнувань.

"Два будинки дуже сильно пошкоджені. Ще у близько 10 будинках пошкоджені дахи, вікна, двері і так далі", — повідомив радник начальника ОВА.

Нагадаємо, окупанти ввечері 3 січня обстріляли Чернігів. По місту завдали групового ракетного удару. Внаслідок цього є руйнування.

Росіяни також здійснили півтора десятка атак на Дніпропетровську область із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії. Під ударом опинилися Синельникове, Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

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09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

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