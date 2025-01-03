Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

У Чернігові внаслідок атаки РФ загинув пенсіонер, ще четверо людей — поранені. Росіяни випустили по місту ракети "Іскандер".

Про це повідомив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 3 січня.

Наслідки обстрілу Чернігова

Як зазначив Подорван, пошуково-рятувальна операція досі триває. Вже попередньо відомо, чим саме вдарив ворог.

"В нас між 16 та 17 годинами був груповий ракетний удар по місту Чернігову. Вже попередньо відомо, що це були три балістичні ракети "Іскандер". На жаль, одна людина загинула, це 72-річний чоловік. Ще четверо людей мають поранення різних степенів. Одна людина госпіталізована", — зазначив Подорван.

Наразі відповідні служби збирають заяви від людей. У місті оцінюють розміри та масштаби руйнувань.

"Два будинки дуже сильно пошкоджені. Ще у близько 10 будинках пошкоджені дахи, вікна, двері і так далі", — повідомив радник начальника ОВА.

Нагадаємо, окупанти ввечері 3 січня обстріляли Чернігів. По місту завдали групового ракетного удару. Внаслідок цього є руйнування.

Росіяни також здійснили півтора десятка атак на Дніпропетровську область із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії. Під ударом опинилися Синельникове, Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.