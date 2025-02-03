Переход ВСУ на систему корпусов — военный о недостатках

Корпусную организацию ВСУ, приказ о которой подписал Зеленский, нельзя назвать какой-то новинкой, ведь эта система уже функционировала в Вооруженных силах в том или ином виде. Сейчас основной проблемой в реализации реформы является кадровая подготовка специалистов, которые могли бы возглавлять такие крупные военные соединения.

Об этом в эфире Вечір.LIVE Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

В чем проблема формирования корпусов в ВСУ

Тимочко отметил, что корпусами (не менее 10 тысяч бойцов) сейчас уже есть 11-й общевойсковой корпус резерва, где раньше были кадровые бригады, воинские части.

"Корпусами назывались так называемые кадровые бригады, где кадры управленческие были, а остальные добирали мобилизованных и уже ставили, соответственно, на должности", — отметил Тимочко.

По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, корпуса не являются лучшим вариантом на замену бригадному подходу. Просто теперь это те же самые бригады, которые по разным направлениям, специальностям, формируются в одно объединение под одним командованием.

"Формально там механизированная бригада штурмовая, танковая, артиллерийская - все под одним командованием. То есть командир корпуса не приглашает старшего начальника, например, реактивной артиллерии, потому что эта артиллерия уже в составе корпуса", — сказал военный.

По мнению Тимочко, главной проблемой является то, сможет ли руководитель корпуса взаимодействовать, влиять, ставить задачи в пределах своего корпуса нескольким командирам бригад.

Здесь нужен большой опыт и хорошие кадры. Надо готовить командиров, которые смогут управлять такими большими соединениями.

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