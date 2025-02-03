Перехід ЗСУ на систему корпусів — військовий про недоліки

Корпусну організацію ЗСУ, наказ про яку підписав Зеленський, не можна назвати якоюсь новинкою, адже ця система вже функціонувала в Збройних силах в тому чи іншому вигляді. Зараз основною проблемою в реалізації реформи є кадрова підготовка фахівців, які могли б очолювати такі великі військові з'єднання.

Про це в етері Вечір.LIVE Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

В чому проблема формування корпусів в ЗСУ

Тимочко зазначив, що корпусами (щонайменше 10 тисяч бійців) зараз вже є 11-й загальновійськовий корпус резерву, де раніше були кадровані бригади, військові частини.

"Корпусами називались так звані кадрові бригади, де кадри управлінські були, а решту добирали мобілізованих і вже ставили, відповідно, на посади", — зазначив Тимочко.

На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, корпусу не є кращим варіантом на заміну бригадному підходу. Просто тепер це ті ж самі бригади, які за різними напрямками, спеціальностями, формуються в одне об'єднання під одним командуванням.

"Формально там механізована бригада штурмова, танкова, артилерійська — всі під одним командуванням. Тобто командир корпусу не запрошує старшого начальника, наприклад, реактивної артилерії, бо ця артилерія вже в складі корпусу", — сказав військовий.

На думку Тимочка, головною проблемою є те, чи зможе керівник корпусу взаємодіяти, впливати, ставити завдання в межах свого корпусу декільком командирам бригад.

Тут потрібен великий досвід і хороші кадри. Треба підготовлювати командирів, які зможуть управляти такими великими з'єднаннями.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський відповів, як змінилось українське військо за час війни. Також Зеленський наполягає на посиленні ППО України після атак Росії на міста.