Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

Философ и педагог Сергей Ягодзинский прокомментировал возможность переговоров Украины с Россией. Он считает, что замылить российского диктатора Владимира Путина не получится.

Об этом Сергей Ягодзинский сказал в эфире День.LIVE.

Переговоры с Россией

"Мы не сильны для переговорного процесса, но мы не одни. Мне хочется верить, что есть те, кто на стороне Украины, есть те, кто хочет сохранения жизни украинцев и сохранения Украины в том формате, который на сегодня максимально важный и принятый", — отметил Ягодзинский.

По его словам, можно попытаться без оружия защитить жизнь людей. Он считает, возможно, на геополитической арене наступило это время.

Ягодзинский рассказал, что из одной и той же страны раздаются разные заявления, иногда — противоречивые.

"В частности, США, мы видим с одной стороны госсекретаря, который заявляет, что Украину нужно усилить, нужно выделить ту помощь, которая уже была предусмотрена, а с другой стороны мы видим заявления Майка Джонсона, который говорит: "Извините, у нас уже новый главнокомандующий, мы будем ожидать его", — подчеркнул педагог.

По его словам, сейчас борются разные силы, которые хотят остановки боевых действий, однако другой вопрос — в каком это формате. Ягодзинский считает, что замирить Путина не удастся никому, ведь он агрессивно настроен.

"Даже самые миролюбивые или наиболее лояльные даже к его позиции высказывания он будет воспринимать как способ манипуляции. Что-то нужно абсолютно серьезно продумать", — добавил Ягодзинский.

Напомним, Китай призывает к переговорам между Украиной и Россией для решения "кризиса", подчеркивая необходимость поддержки со стороны международного сообщества.

Также журналист-республиканец Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, записанным в Москве. Он озвучил позицию России относительно условий прекращения войны в Украине.