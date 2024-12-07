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Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

7 декабря 2024 г. 14:47

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
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20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

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20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

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20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

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Философ и педагог Сергей Ягодзинский прокомментировал возможность переговоров Украины с Россией. Он считает, что замылить российского диктатора Владимира Путина не получится.

Об этом Сергей Ягодзинский сказал в эфире День.LIVE.

Переговоры с Россией

"Мы не сильны для переговорного процесса, но мы не одни. Мне хочется верить, что есть те, кто на стороне Украины, есть те, кто хочет сохранения жизни украинцев и сохранения Украины в том формате, который на сегодня максимально важный и принятый", — отметил Ягодзинский.

По его словам, можно попытаться без оружия защитить жизнь людей. Он считает, возможно, на геополитической арене наступило это время.

Ягодзинский рассказал, что из одной и той же страны раздаются разные заявления, иногда — противоречивые.

"В частности, США, мы видим с одной стороны госсекретаря, который заявляет, что Украину нужно усилить, нужно выделить ту помощь, которая уже была предусмотрена, а с другой стороны мы видим заявления Майка Джонсона, который говорит: "Извините, у нас уже новый главнокомандующий, мы будем ожидать его", — подчеркнул педагог.

По его словам, сейчас борются разные силы, которые хотят остановки боевых действий, однако другой вопрос — в каком это формате. Ягодзинский считает, что замирить Путина не удастся никому, ведь он агрессивно настроен. 

"Даже самые миролюбивые или наиболее лояльные даже к его позиции высказывания он будет воспринимать как способ манипуляции. Что-то нужно абсолютно серьезно продумать", — добавил Ягодзинский.

Напомним, Китай призывает к переговорам между Украиной и Россией для решения "кризиса", подчеркивая необходимость поддержки со стороны международного сообщества.

Также журналист-республиканец Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, записанным в Москве. Он озвучил позицию России относительно условий прекращения войны в Украине.

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15:17 Полицейские обнаружили наркотики у одессита — как накажут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:10 Повышение тарифа на передачу электроэнергии — к чему приведет

14:57 Город в осаде — и.о. мэра Чернигова уволился со скандалом

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20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

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18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

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15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

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