Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

Філософ і педагог Сергій Ягодзінський прокоментував можливість проведення переговорів України з Росією. Він вважає, що замилити російського диктатора Володимира Путіна не вийде.

Про це Сергій Ягодзінський сказав в ефірі День.LIVE.

Переговори з Росією

"Ми не сильні для переговорного процесу, але ми не самі. Мені хочеться вірити, що є ті, хто на боці України, є ті, хто хоче збереження життя українців і збереження України в тому форматі, який на сьогодні максимально важливий та прийнятий", — зазначив Ягодзінський.

За його словами, можна спробувати без зброї захистити життя людей. Він вважає, можливо, на геополітичній арені настав цей час.

Ягодзінський розповів, що з один і тих самих країн лунають різні заяви, інколи — суперечливі.

"Зокрема, США, ми бачимо з одного боку держсекретаря, який заявляє, що Україну потрібно посилити, потрібно виділити ту допомогу, яка вже була передбачена, а з іншого боку ми бачимо заяви Майка Джонсона, який каже: "Вибачте, у нас уже новий головнокомандувач, ми будемо очікувати його", — наголосив педагог.

За його словами, наразі борються різні сили, які хочуть зупинки бойових дій, однак інше питання — в якому це форматі. Ягодзінський вважає, що замирити Путіна не вдасться нікому, адже він агресивно налаштований.

"Навіть найбільш миролюбні або найбільш лояльні навіть до його позиції висловлювання він буде сприймати як спосіб маніпуляції. Щось потрібно абсолютно серйозно продумати", — додав Ягодзінський.

Нагадаємо, Китай закликає до переговорів між Україною та Росією для вирішення "кризи", наголошуючи на необхідності підтримки з боку міжнародної спільноти.

Також журналіст-республіканець Такер Карлсон опублікував інтерв'ю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яке було записано в Москві. Він озвучив позицію Росії щодо умов припинення війни в Україні.