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Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

12 ноября 2024 г. 9:38

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09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

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08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

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18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

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15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

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13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

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13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

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Оккупанты дистанционно минируют Херсон с помощью беспилотников. Замаскированную взрывчатку и мины враг сбрасывает с дронов Mavic.

Об этом рассказал начальник управления внутренней и информполитики Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире Новини.LIVE.

Оккупанты дистанционно минируют Херсон

Как сообщили в Херсонской ОВА, многие из мин, которыми россияне сейчас минируют Херсон — это мины-лепестки, которые почти невозможно заметить среди опавших листьев. Оккупанты маскируют взрывчатку под мусор и камни. 

"С "мавиков" сбрасывают взрывчатку или мины — это как раз те мины, которые дистанционно минируют территорию. Потом гражданские могут наткнуться на них. Россияне также маскируют взрывчатку под камни, или в мусоре вываливаются. В большинстве случаев — это мины-лепестки. Они почти незаметны сейчас в осеннее время года — там, где много листьев более вероятно, что люди могут подорваться", — рассказал Толоконников.

Напомним, в Херсоне ощутимо усилились вражеские обстрелы, особенно в прибрежных зонах. За последние три месяца количество российских атак выросло до 2700 в месяц.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты ударили по плотине Кураховского водохранилища — существует угроза для жителей в двух областях.

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10:01 В сети "засветили" подготовку российской ядерной ракеты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

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11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году