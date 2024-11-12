Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Оккупанты дистанционно минируют Херсон с помощью беспилотников. Замаскированную взрывчатку и мины враг сбрасывает с дронов Mavic.

Об этом рассказал начальник управления внутренней и информполитики Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире Новини.LIVE.

Оккупанты дистанционно минируют Херсон

Как сообщили в Херсонской ОВА, многие из мин, которыми россияне сейчас минируют Херсон — это мины-лепестки, которые почти невозможно заметить среди опавших листьев. Оккупанты маскируют взрывчатку под мусор и камни.

"С "мавиков" сбрасывают взрывчатку или мины — это как раз те мины, которые дистанционно минируют территорию. Потом гражданские могут наткнуться на них. Россияне также маскируют взрывчатку под камни, или в мусоре вываливаются. В большинстве случаев — это мины-лепестки. Они почти незаметны сейчас в осеннее время года — там, где много листьев более вероятно, что люди могут подорваться", — рассказал Толоконников.

Напомним, в Херсоне ощутимо усилились вражеские обстрелы, особенно в прибрежных зонах. За последние три месяца количество российских атак выросло до 2700 в месяц.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты ударили по плотине Кураховского водохранилища — существует угроза для жителей в двух областях.