Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Окупанти дистанційно мінують Херсон за допомогою безпілотників. Замасковану вибухівку та міни ворог скидає з дронів Mavic.

Про це розповів начальник управління внутрішньої та інформполітики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Новини.LIVE.

Окупанти дистанційно мінують Херсон

Як повідомили в Херсонській ОВА, багато з мін, якими росіяни нині мінують Херсон — це міни-пелюстки, які майже неможливо помітити серед опалого листя. Окупанти маскують вибухівку під сміття ато каміння.

"З "мавіків" скидають вибухівку або міни — це якраз ті міни, які дистанційно мінують територію. Потім цивільні можуть натрапити на них. Росіяни також маскують вибухівку під каміння, або у смітті вивалюються. У більшості випадків — це міни-пелюстки. Вони майже непомітні зараз в осінню пору року — там, де багато листя більш вірогідно, що люди можуть підірватися", — розповів Толоконніков.

Нагадаємо, у Херсоні відчутно посилилися ворожі обстріли — особливо у прибережних зонах. За останні три місяці кількість російських атак зросла до 2700 на місяць.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські окупанти вдарили по греблі Курахівського водосховища — існує загроза для жителів у двох областях.