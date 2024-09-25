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Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

25 сентября 2024 г. 13:58

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Офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай подверг критике слова нардепки Марьяны Безуглой относительно планов России создать новые плацдармы вблизи пяти областных центров. Он назвал ее заявление манипулятивным и очертил реальные планы врага на фронте.

Об этом он заявил во время эфира Ранок.LIVE 25 сентября.

Россия регулярно пытается построить новые плацдармы

Военный заявил, что заявление Марьяны Безуглой является манипулятивным. Он добавил, что русская армия нередко пытается построить новые плацдармы на украинских территориях.

"Разве с 2014 года армия РФ не начала создавать плацдарм в Донецкой и Луганской области? Разве сейчас они не пытались создать плацдарм в Харьковской области? Пытались. Но благодаря быстрой оперативной реакции нашего командования это было остановлено. Разве Россия не пытается создать плацдарм для дальнейшего наступления в Херсонской области? Пытается. Поэтому это такая определенная манипуляция информацией и ничего нового мы с вами не услышали", — сказал Мирослав Гай.

Офицер ВСУ добавил, что Россия ставит своей целью захват полностью Донецкую и Луганскую области в пределах админграниц и будет пытаться присоединить те области, которые она включила в свою конституцию.

Заявление Безуглой о плацдармах

Народная депутат Марьяна Безугла заявляла, что россияне в течение осени хотят создать плацдармы возле Запорожья, Днепра, Харькова, Херсона и Сум. Она подвергла критике военное руководство, назвав его "неадекватным" из-за действий в Курской области.

Напомним, Британская разведка предупредила о продвижении российских войск в Угледар.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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