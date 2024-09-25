Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Офіцер Збройних сил України Мирослав Гай розкритикував слова нардепки Мар'яни Безуглої щодо планів Росії створити нові плацдарми поблизу п'яти обласних центрів. Він назвав її заяву маніпулятивною та окреслив реальні плани ворога на фронті.

Про це він заявив під час ефіру Ранок.LIVE 25 вересня.

Росія регулярно намагається побудувати нові плацдарми

Військовий заявив, що заява Мар'яни Безуглої є маніпулятивною. Він додав, що російська армія нерідко намагається збудувати нові плацдарми на українських територіях.

"Хіба з 2014 року армія РФ не почала створювати плацдарм в Донецькій і Луганській області? Хіба зараз вони не намагались створити плацдарм в Харківській області? Намагалися. Але завдяки швидкій оперативній реакції нашого командування це було зупинено. Хіба Росія не намагається створити плацдарм для подальшого наступу в Херсонській області? Намагається. Тому це така певна маніпуляція інформацією і нічого нового ми з вами не почули", — сказав Мирослав Гай.

Офіцер ЗСУ додав, що Росія ставить собі за мету захопити повністю Донецьку та Луганську області в межах адмінкордонів і буде намагатися приєднати ті області, які вона включила в свою конституцію.

Заява Безуглої про плацдарми

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявляла, що росіяни впродовж осені хочуть створити плацдарми біля Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсона та Сум. Вона розкритикувала військове керівництво, назвавши його "неадекватним" через дії в Курській області.

Нагадаємо, Британська розвідка попередила про просування російських військ до Вугледару.